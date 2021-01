Myron Hamming nieuwe stadsdichter van Groningen

GRONINGEN – Myron Hamming (26) is de 10e stadsdichter van Groningen. Vrijdagavond 29 januari werd de nieuwe stadsdichter bekendgemaakt via een livestream. Aan het eind van een kort, feestelijk programma werd de opvolger van Renée Luth gepresenteerd door wethouder Paul de Rook.

Paul de Rook, wethouder cultuur van de gemeente Groningen, maakte vrijdag 29 januari via een livestream van NOORDWOORD bekend dat Myron Hamming zich de komende twee jaar stadsdichter van Groningen mag noemen. De Rook is blij met de winnaar: “Myron heeft al laten zien dat hij beschikt over een breed netwerk en tomeloze energie. Hij kan met verschillende genres uit de voeten en hij heeft de capaciteiten waarmee hij de inwoners van onze gemeente kan aanspreken”.

Myron Hamming is al vele jaren actief in Groningen als dichter en spoken word artiest. Hij geeft workshops poëzie en spoken word in het onderwijs, maar ook in jeugdinstellingen en in de verslavingszorg. Hij is jurylid voor de Kunstbende en bestuurslid van het Grand Theatre. Hij werkt samen met onder andere het NNO, diverse gemeenten, de Schrijversvakschool en Biblionet en is gast-columnist op NPO Radio 1. Op dit moment werkt hij ook aan zijn eerste poëziebundel. Onlangs kwam hij in de publiciteit met zijn “Ode aan Groningen”, een video om Groningen en de Groningers een hart onder de riem te steken in deze moeilijke tijd. Het was onderdeel van zijn sollicitatie naar het stadsdichterschap.

Hamming heeft een hele reeks plannen voor de invulling van zijn stadsdichterschap. Veel aandacht gaat daarbij uit naar kinderen, jongeren en studenten, met activiteiten op scholen en in de wijken en dorpen van Groningen. Laaggeletterdheid en de dalende leesvaardigheid onder jongeren is hem een doorn in het oog. Daarnaast wil hij vooral de krachten bundelen met bestaande organisaties en bestaande activiteiten in de letterensector. In deze “coronatijd” ziet hij een heleboel mogelijkheden om taal en poëzie een positieve rol te laten spelen, zeker ook voor kwetsbare groepen.

Myron Hamming is gekozen uit een totaal van acht kandidaten. Juryvoorzitter Rob Pronk was tevreden over de kwaliteit van de ingezonden plannen: “Maar dat van Myron sprong eruit, het ziet er goed doordacht en concreet uit. Allerlei disciplines en doelgroepen komen aan bod en hij wil zelfs zijn voorgangers een plek geven in dit tiende stadsdichterschap”.

De stadsdichter

De stadsdichter brengt poëzie onder de aandacht van de inwoners van Groningen. Hij of zij schrijft over gebeurtenissen in de gemeente Groningen, moet een activiteitenplan maken en treedt op bij belangrijke gebeurtenissen in de gemeente Groningen. De stadsdichter moet natuurlijk wonen in de gemeente Groningen en moet een ervaren dichter zijn. Het stadsdichterschap is voor twee jaar.

Jury

Een jury heeft de inzendingen beoordeeld en Myron Hamming voorgedragen als nieuwe stadsdichter aan het college van burgemeester en wethouders. De jury bestond uit: Petra Broomans (universitair hoofddocent Europese talen aan de RUG), Rob Pronk (voorzitter NOORDWOORD) en Joachim de Vries (creatief producent, bestuurslid TalentWeb Groningen).

Ingezonden