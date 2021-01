Nieuwe MRI voor Bethesda

HOOGEVEEN – Treant gaat de laatste fase in van de vernieuwing van de MRI’s op haar drie ziekenhuislocaties. Na Refaja in Stadskanaal en Scheper in Emmen, begint maandag 1 februari de vervanging van de MRI van ziekenhuislocatie Bethesda in Hoogeveen.

In Hoogeveen komt de nieuwste 3-Tesla MRI te staan. Ook wordt de wachtruimte verbouwd. Deze omvangrijke operatie duurt ongeveer dertien weken.

3-Tesla MRI

Treant heeft ervoor gekozen om de MRI in Hoogeveen te vervangen door een zogenaamde 3-Tesla MRI-scanner. De magneet van deze MRI is sterker, waardoor de scans een hogere beeldkwaliteit hebben. Eventuele afwijkingen worden nog beter in beeld gebracht waardoor er nog beter en met meer zekerheid een diagnose gesteld kan worden. Met name urologie, neurologie en orthopedie hebben baat bij een krachtige MRI, maar ook patiënten van het Mammacentrum in Hoogeveen en andere oncologiepatiënten.

In Emmen en Stadskanaal staan nieuwe 1,5-Tesla MRI’s, omdat deze MRI’s vanwege de magnetische veldsterkte ook geschikt zijn voor patiënten met pacemakers en ICD’s.

Patiëntvriendelijker

De nieuwe apparaten maken minder geluid en scannen sneller waardoor de patiënt minder lang in de MRI ligt. Op ziekenhuislocaties Scheper en straks Bethesda hebben de MRI’s een ruimere tunnel. Voor patiënten die niet goed tegen kleine ruimtes kunnen, is een MRI-scan nu beter vol te houden.

Tijdelijk mobiele MRI in Hoogeveen

Om de patiëntenzorg zoveel mogelijk door te laten gaan, komt vanaf maandag bij ziekenhuislocatie Bethesda een mobiele MRI te staan. Patiënten kunnen incidenteel voor onderzoek naar locatie Scheper of Refaja worden verwezen.

MRI-onderzoeken van patiënten van het Hoogeveense Mammacentrum worden de komende tijd gepland op ziekenhuislocatie Scheper in Emmen. Deze onderzoeken kunnen vermoedelijk in mei weer in Hoogeveen worden gedaan.

