Ommelander Ziekenhuis zoekt leden voor patiëntenpanel

SCHEEMDA – Het Ommelander Ziekenhuis is op zoek naar nieuwe leden voor haar patiëntenpanel.

Het ziekenhuis hecht veel waarde aan goede zorg en wil deze graag samen met patiënten en bezoekers voortdurend verbeteren. Het patiëntenpanel is een afspiegeling van patiënten van het Ommelander Ziekenhuis. Deelnemers van het panel kunnen hun mening bijvoorbeeld geven over ontwikkelingen in onze regio en de zorg en welke mogelijkheden, verbeteringen en oplossingen zij zien. Dankzij de deelnemers van het

panel krijgt het ziekenhuis nieuwe inzichten over hoe de zorg verbeterd kan worden.



Achterbanraadpleging

Naast de inzet van het panel op aparte thema’s, wordt het panel ook ingezet voor de zgn. achterbanraadpleging. De informatie hieruit wordt onder andere gebruikt in onze contacten met de cliëntenraad. De raadpleging gebeurt middels digitale vragenlijsten, waarbij alle antwoorden anoniem worden verwerkt.



Thema’s

Leden van het patiëntenpanel helpen het ziekenhuis aan nieuwe inzichten over de zorg. Hierdoor kan deze zo goed mogelijk afgestemd worden op de wensen van de patiënten. De vragenlijsten kunnen bijvoorbeeld gaan over ervaringen met de ontvangst in het ziekenhuis, patiënteninformatie, gezondheid en preventie of het digitale patiëntenportaal Mijn Ommelander.

Naast de vragenlijsten worden panelleden soms uitgenodigd uit voor een (verdiepings-)gesprek over een bepaald onderwerp. Dit kunnen onderwerpen zijn die leden zelf aandragen op basis van bijvoorbeeld ervaring of actualiteit. Een panellid bepaalt zelf of hij aan dit gesprek wil deelnemen.



Uitbreiding

Het Ommelander Ziekenhuis wil het bestaande patiëntenpanel graag uitbreiden. Om meer inzichten te krijgen maar ook om meer verschillende meningen te krijgen. Het gaat dus niet alleen om uitbreiden, maar ook om meer diversiteit qua leeftijd en achtergrond. Op deze manier ontstaat een

goede afspiegeling van de inwoners van Noord- en Oost-Groningen.



Bijdragen

Mensen die een bijdrage willen leveren aan het patiëntenpanel kunnen zich aanmelden door een email te sturen naar: panel@ozg.nl.

Ingezonden