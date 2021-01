PvdA stelt schriftelijke vragen over opslag kernafval in Duitse zoutkoepels

GRONINGEN – Ook de PvdA Statenfractie Groningen stelt schriftelijke vragen over de opslag van kernafval in Duitse zoutkoepels vlak over de grens bij Ter Apel.

Hieronder de vragen:

Aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen

Groningen, Datum 29 Januari 2021



Betreft: Schriftelijke vragen ex art 41 Reglement van Orde betreffende Opslag kernafval in Duitse zoutkoepels



Geacht college,

Vandaag werd de PvdA-fractie negatief verrast met het bericht dat de Duitse Rijksoverheid overweegt kernafval op te slaan in zoutkoepels net over de grens bij Ter Apel/ Emmer-Compascuum.



De PvdA is tegen kernenergie en tegen de opslag van radioactief afval. De PvdA maakt zich zorgen over deze ontwikkeling en de veiligheid van onze inwoners. Graag zouden wij zien dat er een brede Nederlandse lobby wordt opgezet om de opslag van radioactief afval een halt toe te roepen.



De PvdA heeft over deze kwestie de volgende vragen: