PvdD wil krachtig Nee van provincie tegen opslag radioactief afval in Duits grensgebied

GRONINGEN, DRENTHE – De provincies Groningen en Drenthe en de grensgemeenten moeten een krachtig tegengeluid laten horen tegen de plannen om net over de grens bij Ter Apel hoogradioactief afval op te slaan. De Statenfractie van de Partij voor de Dieren dringt aan op spoedig overleg tussen de overheden en gezamenlijke actie richting de Duitse regering.

Duitsland laat onderzoek doen naar mogelijke opslag van het afval in zoutkoepels zo’n 10 kilometer over de grens met Groningen en Drenthe. Het kernafval blijft een miljoen jaar gevaarlijk en moet worden opgeslagen op een manier die een miljoen jaar bestand is tegen ijstijden, overstromingen en veranderingen in de bodem.

Statenlid Ankie Voerman hoopt dat het College de ernst inziet van de plannen: “Het gaat hier om zeer gevaarlijk materiaal, met het risico op een nucleaire ramp als er iets mis gaat. Dat ga je niet opslaan in een gebied dat getroffen wordt door aardbevingen en waar water zich op onvoorspelbare wijze door zoutlagen beweegt. De provincie moet zo snel mogelijk duidelijk maken aan Duitsland dat wij hier niet aan willen worden blootgesteld. Ook hopen wij dat er overleg gestart wordt met de landkreis Emsland, waar men zich al unaniem tegen de opslagplannen heeft uitgesproken.”

De provincie heeft zich tot nu toe altijd terughoudend opgesteld als het gaat om het opslaan van kernafval in de eigen provincie. Mede gezien de seismische activiteit wordt ondergrondse opslag als risicovol beschouwd. Het gebied wat Duitsland nu op het oog heeft ligt vlak bij Ter Apel, en daarmee vlak bij Roswinkel, de zwaarst getroffen plaats van Drenthe met betrekking tot aardbevingen. Opslag van radioactief afval in zoutkoepels heeft in de Duitse plaatsen Asse en Morsleben al geleid tot grote problemen door lekkages.

