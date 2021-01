Tandarts Cupido draagt praktijk over aan tandarts Horlings

WINSCHOTEN – Per januari 2021 heeft tandarts Cupido zijn praktijk overgedragen aan tandarts Horlings. De praktijk gaat op dezelfde locatie verder als MOOI Mondzorg Oost Groningen.

De geboren Terschellinger strandde in 1979 in noodgebied Winschoten. De behoefte aan een nieuwe tandarts was hier zo groot dat Cupido’s praktijk binnen korte tijd vol was. Het was hard werken die eerste jaren, veel extracties en kunstgebitten, maar dankzij de heer Cupido bleef menig Oost-Groninger een volledig kunstgebit bespaard. Cupido, ook wel de beste tandarts van de Beertsterweg genoemd, kijkt terug op een mooie carrière samen met zijn partner, assistentes en trouwe patiënten.

In tandarts Horlings vond hij zijn opvolger. Deze Groningse veenkoloniaal gaf als KNMT-commissielid in 2018 op RTV Noord aan dat de vergrijzing onder tandartsen een risico vormt voor de continuïteit van de tandheelkundige zorg in de Ommelanden. Nu grijpt hij zelf de gelegenheid aan om deze zorg hier toegankelijk en bereikbaar te houden. Horlings: “Ik streef naar wat ik noem ‘een goede mond’. Dit is een mond met functioneel, herstellend en sociaal vermogen. Daarmee bedoel ik de capaciteit om voedsel te kauwen, om te genezen en om sociaal te kunnen functioneren. Juist dat laatste, de sociale en ook verbale capaciteit, vind ik in onze tijd belangrijk. Als dat niet goed is, kan dat iemand enorm hinderen in zijn leven.”

De vertrouwde poster van Popko blijft in de wachtkamer hangen. Deze uil leert de wachtende patiënt een woordje Gronings en is leuk voor jong en oud. Horlings: “Ik kan ook zelf nog wel een woordje Gronings leren van Popko, maar ik weet, als Groningers tevreden zijn, dan zeggen ze: “Mooi”, al zullen ze dat niet herkennen. Daar komt de naam MOOI Mondzorg Oost-Groningen vandaan.”

Informatie over de praktijk vindt u op www.mooimondzorg.nl. Daar kunnen ook nieuwe patiënten zich inschrijven.

Mondzorg tijdens corona?

Uitstel van uw tandartscontrole is op dit moment niet nodig en kan problemen verergeren. Met de juist voorzorg kan uw afspraak gewoon doorgaan en kunnen we u op een veilige manier helpen. Op onze website vindt u de voorzorgsmaatregelen die we hiervoor treffen. Hierin volgen we de landelijke richtlijnen voor tandartsen.

