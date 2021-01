Bruintje Beer Tocht 2021 afgelast

MUSSELKANAAL – De Bruintje Beer Tocht gaat dit jaar niet door.

Gezien de maatregelen rondom het Corona virus en het hieraan gekoppelde landelijke vaccinatiebeleid, het merendeel van de groep rijders wordt pas gevaccineerd na maart 2021, is besloten de Bruintje Beertocht ook voor het jaar 2021 te annuleren. “Wij kunnen de Bruintje Beer Tocht niet op dezelfde wijze organiseren als de afgelopen jaren. Naast geld inzamelen voor het goede doel en het sportieve gehalte staat ook de gezelligheid bij de tocht centraal. Het samen koffie drinken met gebak in Smeerling of Bourtange en het na afloop nagenieten van de tocht met een drankje en een hapje in sporthal de Veenhorst zijn belangrijke ingrediënten van de tocht. Met meer dan 700 deelnemers aan een van de mooiste tochten in het Noorden is dit gezien de corona maatregelen en onze verantwoordelijkheid hierin niet te realiseren” melden de organisatoren op Facebook.

“Het is niet gemakkelijk geweest om voor het tweede achtereenvolgende jaar dit besluit te moeten nemen. Naast het organiseren van een leuke tocht hebben wij als hoofddoel om geld op te halen voor een goed doel. De laatste jaren waren dit vakanties in Kinderhotel de Burcht Wedde voor kinderen uit onze regio die aan de andere kant van het geluk geboren zijn. De opbrengst hiervoor willen we zo hoog mogelijk houden en dit zou niet het geval zijn als we kosten gemaakt zouden hebben voor een tocht die uiteindelijk toch niet door kan of mag gaan. Deelnemers zullen dus minimaal nog een jaartje dienen te wachten voordat ze gezamenlijk weer eindmaart op de fiets kunnen stappen in onze mooie regio. Alle belanghebbenden kunnen er verzekerd van zijn dat we alles op alles zullen zetten om in 2022 weer een mooie tocht te organiseren”, aldus het bestuur.

De gedane inschrijvingen voor de tocht van 2020 blijven geldig voor de tocht van 2022.

Bron: FB Bruintje Beer Tocht