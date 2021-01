Column ‘Geplaas’: Gezond Verstand door Erik Rouppé

Vanochtend was tijdens het weekendmagazine Brunchroom op Radio Westerwolde weer een column van Erik Rouppé te beluisteren. Dit keer met de titel Gezond Verstand over alle tegenstanders van het coronabeleid. Lees hieronder de tekst of luister het fragment terug (link onderaan de tekst).

Gezond verstand

Strontvliegjes

Ik weet natuurlijk niet hoe u er in staat, maar als u het mij vraagt is een gemiddeld mensenleven nogal futiel in relatie tot de begrippen tijd en ruimte. Een nietszeggend stipje op de kaart. Het stelt in die zin natuurlijk allemaal geen zak voor, wat we uitspoken. Als ééncellige organismen in de Grote Oceaan of als strontvliegjes op de vers bescheten dikke reet van een mannetjesnijlpaard. Niet bepaald pontificaal in beeld, om het zo maar te zeggen. Zit je net lekker, verdwijn je bij de eerste de beste poep of buffelgrasscheet acuut tot in de eeuwigheid van het toneel of uit de poppenkast. Einde oefening. “Put er oet.”, zou je in Oost Groningen kunnen zeggen.

Ploertendoder

In die korte beschikbare tijd lijkt het me van eminent belang om er dan maar het beste van te maken, nietwaar? Je wordt geboren, leert wat lopen. Je gaat naar school, steekt wat op. Je gaat werken, verdient wat geld. Je regelt een onderkomen, creëert een thuis. In de tussentijd heb je het zoveel als mogelijk naar de zin en zorg je voor wat nageslacht. Ingewikkelder wordt het niet. Om dat proces voor iedereen een beetje ordentelijk te laten verlopen, hebben we in Nederland ooit afgesproken dat een, door het volk gekozen, select groepje mensen het hele gebeuren enigszins in goede banen probeert te leiden. Door wat regeltjes en afspraakjes op papier te zetten bijvoorbeeld. Het is gewoon niet zo chique om je buurman op een willekeurige zaterdagmiddag zonder vooraankondiging met een ploertendoder op zijn eigen oprit de hersens in te slaan, omdat je vindt dat hij de heg op zaterdagochtend wel wat minder kort had mogen knippen. Of omdat je gewoon een beetje chagrijnig bent van de honger. Dat mag niet, dan word je gestraft. In Nederland is het wél toegestaan om echt overal tegen te protesteren of te demonstreren, wanneer je het ergens niet mee eens bent. Daar zijn twee woorden voor: democratie en beschaving. Dat is niet van de één op de andere dag ontstaan hoor. Dat heeft best lang geduurd. Een evolutie. En toen kwam er een nare besmettelijke ziekte.

Lampegat

Ik was afgelopen maandag nogal onder de indruk van de burgemeester van Eindhoven, John Jorritsma. Zwaar geëmotioneerd stond hij voor de camera zijn woord te doen. In een decor dat eerder deed denken aan een door geallieerd artillerievuur bestookt Normandische havenstad in 1944, dan het anders rond deze periode altijd zo gezellige Lampegat. Geen carnavaleske polonaise, maar een nog rokende op zijn dak liggend uitgebrand vehicle voor de deur van een naar adem happend mishandeld treinstation. Eindhoven, de gekste. Eindhoven, de geruïneerdste. Avondklokrellen. Geen demonstraties of protesten, maar avondklokrellen. Woest was hij. En terecht. “Eencelligen. Schuim der aarde”, noemde hij het tuig. Ik had het niet beter kunnen formuleren. Zijn stad was kort daarvoor door een hoopje strontvliegen met capuchons haast tot de grond toe afgefikt en/of -gebroken. Veelal strontvliegen van amper twintig lentes jong. Sommigen nog niet eens, naar verluidt. De poepmoleculen nog dik achter de oren en helaas in overtal in de voor de rest lege bovenkamertjes. Aanleiding vormde een tijdelijke aanpassing van de regels om de eerder aangehaalde nare besmettelijke ziekte enigszins te beteugelen. Na negen uur in de avond even niet meer naar buiten. Niet erg, lijkt me. Hartstikke donker en grote kans dat het toch gaat regenen. Maar wie ben ik.

Kabouters

Het deed me allemaal terugdenken aan 6 januari van dit jaar. Toen een in bizonvellen en met buffelhoorns getooide vlaggende menigte in het overzeese Land of Hope and Dreams een regeringsgebouw bestormde en gedeeltelijk afbrak, omdat een mislukte narcistische volksmenner aldaar met een oranje knar en potsierlijke zijscheiding beweerde dat de verkiezingen waren gestolen. Fakenews! Sommige mensen geloven echt alles, totdat het tegendeel bewezen is. Andere mensen geloven helemaal niets, totdat het tegendeel bewezen is. Ik behoor tot die laatste categorie, kan ik u melden. Ik geloof niet in complotten en fabels. Ik geloof ook niet in kabouters en marsmannetjes, totdat ik er één tegen het lijf loop. Daar kan ik niets aan doen, dat komt omdat ik uit Oost Groningen kom en niet uit het Land van Hopen en van Dromen. De één zal het nuchter noemen, de ander naïef. Prima. Ploertendoders heb ik niet. Op de vraag aan premier Rutte na de Amerikaanse bestorming van de democratie of zoiets ook in Nederland zou kunnen gebeuren, antwoordde hij: “Daar ga ik geenszins vanuit, maar zeg nooit nooit”.

Evolutionaire wederkeer

Het lijkt wel alsof de evolutie van de mens een hoogtepunt heeft bereikt en weer op de weg terug is. De geschiedenis herhaalt zich. Door het hele land geweldplegende groepjes op straat en mensen die als reactie daarop voor eigen rechter spelen. Een volgende stap zou verdere escalatie van het geweld zijn, totdat de overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking het definitief zat is. Een daadkrachtige politieke partij met sterke leider wordt met overmacht de grootste van het land en die herstelt met harde hand de orde op straat. Lik op stuk. Alle werkloze strontvliegjes krijgen een baan aangeboden. Hard werken, orde en netheid vormen de speerpunten van het beleid. Ik heb zelfs al een passende naam voor de nog op te richten partij: Nederlands Stevig en Directe Aanpak Partij, kortweg NSDAP. Millenniums later slaan we elkaar ongestraft en zonder reden de schedelpan weer aan diggelen, om aan het einde van onze evolutionaire wederkeer chagrijnig van de honger als een brullende mensaap op handen en voeten te eindigen, smachtend op zoek naar voedsel in de één of andere strontbult. Dat laatste zal overigens nog wel een tijdje duren.

Hou vol

Op hetzelfde moment dat in de plaatsen Urk, Haarlem, Amsterdam, Zwolle, Almelo, Den Haag, Veenendaal, Apeldoorn, Enschede, Arnhem, Rotterdam, Oosterhout, Den Bosch, Breda, Tilburg, Eindhoven, Helmond, Venlo, Roermond, Geleen en Stein de eigen glazen werden ingegooid door groepjes inheemse eencelligen, schreef iemand in de in volstrekte rust verkerende stad Groningen met koeienletters “HOU VOL” in de vers gevallen sneeuw. Er is nog hoop, maar dan moet het gezond verstand wel snel gaan zegevieren en van boven de grote rivieren komen, zo lijkt het….

Erik Rouppé