Live-uitzending ‘Stadskanaal door de ondergrens’

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 30 januari, 08.00 uur. Door John Havinga

KOUDE START MET -3 GRADEN

Het kwik ligt momenteel rond -3 en lokaal is het glad. Het blijft overwegend droog met geregeld zonneschijn en maxima die vanmiddag rond het vriespunt liggen. De wind is zwak tot soms matig (2-3 Bft) en komt uit het noordoosten tot oosten.

Vannacht gaat het matig vriezen met brede opklaringen en weinig wind, waarbij de minimumtemperaturen rond -6 of -7 graden uit zullen komen. Er zou wat nevel en gladheid kunnen ontstaan, op wegen waar niet wordt gestrooid. De maximumtemperatuur ligt morgen rond +1 graad, met eerst geregeld zon. In de middag volgen er wat hogere wolken. De wind is zondag zwak (2 Bft) uit het zuidwesten, in de middag krimpend naar het zuidoosten.

Maandag volgt met wat regen en sneeuw door een frontale storing vanuit het zuidwesten die gevuld is met zachtere lucht. Doordat Oost-Groningen echter nog in de koudere lucht zit, zal de regen bij ons enige tijd kunnen vallen in de vorm sneeuw. Dinsdag en woensdag krijgen we ook te maken met neerslag die een winters karakter kan hebben, in de vorm van sneeuw of sneeuw vermengd met regen. Tot en met dinsdag blijft het vooral in de nachten koud met lichte tot matige vorst. Overdag schommelt de temperatuur rond +1 of +2 graden.