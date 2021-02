Brandweer doet metingen in woning Winschoten

WINSCHOTEN – Omstreeks half tien vanavond is de brandweer van Winschoten gealarmeerd voor een co melding aan de Jacques Perkstraat in Plan Zuid te Winschoten.

Omdat er mogelijk sprake was van koolmonoxide in de woning heeft de brandweer metingen gedaan. Ook was de politie ter plaatse.

Kennelijk was er sprake van loos alarm, want de brandweer ging na een korte tijd retour kazerne.