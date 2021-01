Basisscholen en kinderdagopvang weer open

NEDERLAND – Vanaf maandag 8 februari gaan de basisscholen, de kinderdagopvang en het speciaal (basis)onderwijs weer volledig open. Dat heeft het kabinet vandaag besloten.

Volgens het OMT is het verantwoord als de basisscholen, de kinderdagopvang en het speciaal (basis)onderwijs weer volledig open gaan. De buitenschoolse opvang (bso) blijft gesloten. Groepen kinderen op de bso zijn niet gelijk aan die op school, waardoor het openen van de bso tot extra contacten en mogelijk extra besmettingen zou leiden.

‘Opluchting’

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs): “Het is een opluchting dat de scholen weer open kunnen. Voor ouders en leraren, maar natuurlijk vooral voor de leerlingen. Want kinderen leren het beste op school, ook in sociaal opzicht. Tegelijkertijd blijven we de situatie goed in de gaten houden, want de situatie in Nederland blijft ernstig.”

‘Gezamenlijke verantwoordelijkheid’

Minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid): “De kinderopvang kan gelukkig weer open. Dat betekent dat jonge kinderen weer samen met hun leeftijdsgenootjes in een veilige omgeving kunnen spelen en ontwikkelen, terwijl ouders zich met een gerust hart kunnen concentreren op hun werk. Voor veel gezinnen zal dit een opluchting zijn. Het combineren van thuiswerken en de zorg voor jonge kinderen vraagt veel van ouders. Hetzelfde geldt voor al die kinderopvangmedewerkers die onder stoom en kokend water de noodopvang hebben opgezet en draaiende gehouden. De opening van het basisonderwijs en de kinderopvang gaat echter gepaard met een onveranderde verantwoordelijkheid voor ons allemaal. Werk als dat ook maar even kan thuis, beperk reisbewegingen en vermijd contactmomenten. Ook op het schoolplein en bij inloop van kinderopvanglocaties. Alleen op die manier is het verantwoord om weer open te gaan.”

Contacten beperken

Het OMT adviseert om de verspreidingsrisico’s op scholen en kinderdagopvang verder te beperken. Het RIVM heeft voorstellen gedaan hoe de dagopvang en de scholen hiermee om kunnen gaan. Op basis van die voorstellen komt het kabinet, in overleg met de onderwijs- en kinderopvangpartners, op zeer korte termijn met aangepaste richtlijnen. Bij klachten moeten kinderen naar huis en als een kind positief is getest gaat de hele klas of groep in quarantaine.

Sneltesten op basisscholen

Om besmettingen snel op te sporen en om klassen minder vaak naar huis te sturen, wil minister Slob op zeer korte termijn starten met proeven om basisschooldocenten gebruik te laten maken van sneltesten. Bezien wordt hoe de kinderopvang hierbij wordt betrokken.

Testen met prioriteit

Medewerkers van de kinderopvang kunnen op korte termijn met prioriteit getest worden. Dat was al en blijft zo voor medewerkers in het onderwijs.

Middelbare scholen

Wanneer de middelbare scholen open kunnen is nog niet besloten.

Bron: Rijksoverheid