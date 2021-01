Checkers Friends met dammer Jan Starke in de gelederen naar 6 – 4 zege tegen KRASH Apeldoorn

OUDE PEKELA – Vrijdag 29 januari is de 4e ronde gespeeld om de “Lidraughts Provincie Cup KNDB 2021”. In dit online toernooi met 11 vijftallen heeft de Koninklijke Nederlandse Dambond het speeltempo bepaald op “Fischer 45 minuten + 30 seconden per zet”. Het team van Checkers Friends met dammer Jan Starke uit Oude Pekela in de gelederen boekte een 6 – 4 zege tegen KRASH Apeldoorn en bezet de 4e plaats in het tussenklassement. Jan Starke had in Raymond Vandecaetsbeek een gelijkwaardige tegenstander, echter de “online techniek” was debet aan het verlies van Jan. Desondanks vocht Jan met een schijf achterstand als een leeuw, echter een nederlaag was onafwendbaar. Het vijftal van Checkers Friends toonde veerkracht en zorgde voor een nipte 6 – 4 zege tegen KRASH uit Apeldoorn.

Analyseren

De KNDB biedt de mogelijkheid om op vrijdagavond de (online) partijen semi live te volgen via “toernooibase”. Als basis beginnen de partijen overigens om 19.30 uur, echter in samenspraak kan dat op een later tijdstip. Daarnaast kunnen de liefhebbers de partijen, na afloop, aan een analyse onderwerpen. Dit kan via dezelfde weg plaatsvinden.

Uitslagen 4e ronde

Zuid-Holland 2 – DC Nijmegen 6 – 4

Troch Tinken Sterk Surhuisterveen – SSS Kampen 3 – 7

Checkers Friends – KRASH Apeldoorn 6 – 4

Huizum Leeeuwarden – DES Lunteren 5 – 5

Zuid-Holland 1 – Campagnola Italië 2 – 8

Stand

1. DES Lunteren 4 – 7 26 bp

2. InterBergamo Italië 3 – 6 22 bp

3. SSS Kampen 4 – 6 24 bp

4. Checkers Friends 4 – 6 23 bp

5. Huizum Leeuwarden 3 – 5 21 bp

6. Zuid-Holland 2 4 – 4 18 bp

7. Troch Tinken Sterk Surhuisterveen 4 – 3 16 bp

8. Campagnola Italië 4 – 2 18 bp

9. KRASH Apeldoorn 4 – 1 13 bp

10. DC Nijmegen 3 – 0 11 bp

11. Zuid-Holland 1 3 – 0 6 bp

Programma 5e ronde op vrijdag 5 februari 2021

DES Lunteren – Zuid-Holland 1

KRASH Apeldoorn – Huizum Leeuwarden

SSS Kampen – Checkers Friends

DC Nijmegen – Troch Tinken Sterk Surhuisterveen

InterBergamo Italië – Zuid-Holland 2

