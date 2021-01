DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Weener

Tussen woensdag 15.30 uur en zaterdag 15.00 uur is ingebroken bij een jacht die ter hoogte van de Emsstraße in de haven van Weener aangemeerd ligt. Nadat de schuifdeur van het schip met geweld was opengebroken werd onder anderen een kluisje gestolen. De politie is op zoek naar getuigen van de inbraak.

Meppen

Gisteren is aan de Händelstraße in Meppen een geparkeerde rode Mercedes Benz aangereden. Dit gebeurde tussen 12.00 en 15.00 uur. De veroorzaker is doorgereden. De politie is naar hem/haar op zoek.