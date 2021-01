Online lezing over voortvarende vrouwen in de Veenkoloniale zeevaart

VEENDAM – Donderdag 4 februari organiseren Biblionet Groningen en het Veenkoloniaal Museum Veendam een online lezing over vrouwen in de veenkoloniale zeevaart. De lezing ‘Voortvarende vrouwen’, die aansluit bij de gelijknamige tentoonstelling van het museum, begint om 19.15 uur en wordt gratis uitgezonden via Facebook Live.

Donderdag 4 februari geeft Hendrik Hachmer, directeur van het Veenkoloniaal Museum in Veendam, de lezing ‘Voortvarende vrouwen’. Een verhaal over bijzondere vrouwen die in de veenkoloniale zeevaart een belangrijke rol hebben gespeeld. De lezing wordt uitgezonden via Facebook Live en is onder andere te volgen via facebook.com/bibliotheekveendam.

Voortvarende vrouwen

In de 19de eeuw speelt de vrouw in de veenkoloniale zeevaart een belangrijke rol. Ze blijft niet alleen thuis wachten op de terugkomst van haar man en kinderen, maar vaart actief mee. De vloot bestaat hoofdzakelijk uit relatief kleine zeeschepen, variërend van 60 tot 150 ton. Op oude binnenvaartfoto’s zien we de vrouw vaak aan het roer staan.

Bij de veenkoloniale zeevaart, die is ontstaan uit deze binnenvaart, staat de vrouw ook haar mannetje. Uit brieven en correspondentie blijkt dat het, behalve ondernemende, ook goedgeklede en geletterde vrouwen waren.

Ingezonden