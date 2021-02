Highlanddancing een echte anderhalve-meter-sport

STADSKANAAL, ZUIDLAREN – Dit jaar viert Highlanddancing.nl zijn eerste lustrum.

Veel mensen zullen er nog nooit van gehoord hebben. Toch zullen veel van u wel eens mensen hebben zien springen in Schotse kleding op de klanken van een doedelzak; al was het maar doordat er afgelopen jaar een reclame op televisie te zien was waarin Highland-dansers voorkwamen. Highland dancing is een sport en een kunst in één.

Jubileum

Highlanddancing.nl is een enthousiaste dansgroep die in “normale” tijden wekelijks traint in Zuidlaren, regelmatig op live muziek van doedelzakspeler Robert van Straten. Op 6 juni 2016 werd de groep opgericht en dat betekent dat 2021 het jaar van het eerste lustrum is! Voor de dansers van deze kleine sport in Noord Nederland was het vooral spannend of een vereniging levensvatbaar was. Vijf jaar later kunnen we zeggen dat dit zeker zo is! Er zijn wekelijkse training en er wordt gewerkt aan (internationale) competities en shows in Europa.

Highland Dancing in Corona tijd

De eerste lockdown kwam onvoorbereid. We zijn toen opdrachten gaan geven aan onze dansers die per video ingeleverd moesten worden. Gelukkig maakt Highland Dancing gebruik van veel dansen welke precies omschreven zijn, zodat iedereen thuis wel wist wat er geoefend moest worden. Eén van de meest bekende schotse dansen is de Zwaarddans waar de danser, al springend, over twee gekruiste zwaarden heen danst terwijl de piper (doedlzakspeler) sneller gaat spelen en de zwaarden niet aangeraakt mogen worden. Onze oefenzwaarden lagen nog op onze oefenlocatie in Zuidlaren. Terwijl er flink gehamsterd werd om wc rollen kregen wij filmpjes van onze deelnemers vanuit Assen, Zeegse, Sellingen, Stadskanaal en Glimmen waarin vanuit huiskamers de Zwaarddans over wc rollen werd gedanst.

Opeens een buitensport?

Zodra buiten sporten weer mocht hebben we gezocht naar een buitenlocatie waar wij weer samen konden komen. Omdat Highland Dancing een sport is met veel impact vanwege het vele springen moet de ondergrond vlak zijn en het liefst ook enigszins verend. Tot onze verbazing en blijdschap kwamen we uit op Cruijff-courts in de regio. Deze kunstgrasveldjes voldeden perfect aan het doel en bevatten zelfs een hekje wat we als barre konden gebruiken en op sommige plekken een watertappunt. Soms deelden we het veld met spelende kinderen en trainende voetballers en gymnasten. De training is de hele zomer op de wijze zo doorgegaan en slechts één maal afgezegd vanwege regen. Ook de vaste piper kwam al snel weer spelen. Hierdoor kwamen regelmatig mensen af op het geluid van de doedelzak.

Een echte anderhalve-meter-sport.

In september konden we weer terecht in de Ludinge. Anderhalve meter afstand houden is voor Highland-dansers niet zo’n probleem omdat het een individuele dansvorm is. Er zijn wel enkele groepsdansen maar die bewaren we voor later. Het duurde echter niet lang tot de groepsgrootte weer ingeperkt werd. Aanvankelijk konden we dat oplossen om in twee groepen te gaan werken. Ook kozen deelnemers ervoor om het advies: “blijf zo veel mogelijk thuis” op te volgen.

Online workshop van de Canadese wereldkampioen.

In de tweede lockdown zijn we gaan experimenteren met online lessen. Er zijn al veel meer danslessen die op die manier gegeven worden echter… het vele springen in Highland Dancing betekent dat het hele huis of gebouw wel meegeniet van de les. Het lukt de meeste deelnemers inmiddels wel om online voor de laptop te kunnen dansen.

Dat een lockdown ook iets moois kan opleveren blijkt door de online workshop die de groep heeft kunnen volgen. De les werd gegeven door Marielle Lesperance, zij is wereldkampioen Highland Dancing en voorzag de hele groep van perfecte technische aanwijzingen. Deze unieke kans hadden we zonder lockdown niet ontdekt en benut.

