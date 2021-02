Hulpdiensten rukken uit voor persoon te water

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 1 februari, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

KANS OP SNEEUW EN IJZEL

Een neerslagfront is vanuit het zuiden naar ons toe gekomen en wij krijgen daar een bewolkte dag van. En er is kans op wat sneeuw, maar in de loop van de ochtend en vanmiddag is er ook kans op een beetje ijsregen en IJZEL. Het zal dus glad worden op de weg, de temperatuur is vanochtend ongeveer -3 en vanmiddag ligt de maximumtemperatuur rond het vriespunt.

Vanavond is er nog kans op wat lichte sneeuw, komende nacht is het meest droog maar het kan mistig worden. Minimum vannacht rond -2. Morgen krijgen we misschien weer met winterperikelen te maken. De ochtend is droog met kans op mist, in de loop van de middag en morgenavond is er opnieuw kans op sneeuw en ijzel. Maximum morgenmiddag 0 of +1 graad, en een zwakke tot matige oostenwind.

Woensdagnacht is het mogelijk ook nog glad bij minima rond het vriespunt, maar overdag wordt het +6 met af en toe regen. Ook donderdag en vrijdag is het vrij zacht met kans op regen, het volgende weekend is het weer wat kouder.