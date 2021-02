Start campagne ‘Stop CO-vergiftiging’

NEDERLAND – Vandaag start de landelijke campagne ‘Stop CO-vergiftiging’. Dit is een initiatief van Brandweer Nederland, de Nederlandse Brandwonden Stichting en de 25 veiligheidsregio’s. Met als doel: slachtoffers door CO(koolmonoxide)-vergiftiging voorkomen. Want een vergiftiging kan iedereen overkomen. Met soms heel ernstige gevolgen. Hieronder het verhaal van Can, wiens leven (en dat van zijn buren) is gered door CO-melders.

‘’Als ik geen koolmonoxidemelder had gehad, waren er vrijwel zeker doden gevallen, zoveel koolmonoxide (CO) kwam er in onze woningen terecht’’, vertelt Can Güneyli (27). ‘’Dan waren wij de volgende ochtend niet meer wakker geworden. Een vreselijke gedachte.” Om dit soort ongevallen te voorkomen starten de Nederlandse Brandwonden Stichting en Brandweer Nederland vandaag met de campagne ‘Stop CO-vergiftiging’.

De acht woningen van het pand waar Can woont, zijn onlangs gerenoveerd en worden bewoond door voornamelijk jongeren van in de twintig. ‘’Mijn melder ging af en gelukkig wist ik ook wat ik moest doen. Ik ben direct alle appartementen langsgegaan om mijn medebewoners te waarschuwen en buiten hebben we 112 gebeld. Toen de brandweer kwam werd er een veel te hoge concentratie aan koolmonoxide gemeten: maar liefst 100 ppm, terwijl 50 ppm al gevaarlijk kan zijn. Daar stond ik dan, buiten op straat, met mijn buren, waaronder een vrouw met een kleine baby,” vertelt Can. Bij de renovatie bleken de nieuwe verwarmingsketels niet goed te zijn aangesloten, waardoor de rookgassen direct in het ventilatiesysteem terechtkwamen en daarmee in alle acht appartementen. Een levensgevaarlijke situatie. Can: “Als ik niet was gewaarschuwd door de melder, had ik dit allemaal niet na kunnen vertellen en had de baby niet kunnen opgroeien.’’

Grote impact op je leven

Een CO-vergiftiging gaat je niet in de koude kleren zitten en heeft een enorme impact. Can: ‘’Binnen een paar seconden stond mijn leven en dat van m’n buren op z’n kop. We mochten een paar weken ons huis niet meer in en moesten tijdelijk ergens anders gaan wonen. In die periode komt ook het besef dat het allemaal heel anders had kunnen aflopen en je letterlijk aan de dood bent ontsnapt.’’Uit onderzoek van de Nederlandse Brandwonden Stichting blijkt dat maar 25% van de mensen thuis een CO-melder heeft. Een schrikbarend laag percentage vindt ook Can: ‘’Ook in mijn appartementencomplex was ik de enige met een CO-melder. Terwijl een relatief kleine investering ervoor kan zorgen dat je gewaarschuwd wordt als er CO vrijkomt in de woning, zodat jij én je huisgenoten veilig naar buiten kunnen gaan. Ik geef iedereen dan ook als tip om voortaan een CO-melder te geven voor verjaardagen. Een beter cadeau is er wat mij betreft niet.’’

Stop CO-vergiftiging: ventileer – controleer – alarmeer

Gedurende de maand februari voeren Brandweer Nederland, de Nederlandse Brandwonden Stichting en de 25 Veiligheidsregio’s campagne om slachtoffers door CO-vergiftiging te voorkomen. Met als belangrijkste boodschap: ventileer (laat 24/7 een raam of rooster op een kiertje staan) – controleer (laat je verwarmingstoestel minimaal 1 x per jaar controleren door een gecertificeerd vakman) – alarmeer (plaats een CO-melder). Onderdeel van de campagne is de online adviestool op www.co-wijzer.nl. Na het beantwoorden van een aantal eenvoudige vragen, geeft deze CO-wijzer een persoonlijk advies hoeveel CO-melders je in je huis nodig hebt en waar ze wel of juist niet moeten geplaatst moeten worden.

Ingezonden door veiligheidsregio Groningen