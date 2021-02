Gezinnen met een laag inkomen uit de gemeente Westerwolde kunnen ook in 2021 weer aankloppen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen

WESTERWOLDE, GRONINGEN – Alle 10 gemeenten in de provincie Groningen zijn al jarenlang aangehaakt bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen. Ook in 2021 heeft de gemeente Westerwolde besloten de samenwerking met het Jeugdfonds weer te verlengen. Op deze manier kunnen kinderen uit gezinnen die rond moeten komen van het bestaansminimum ondanks hun financiële thuissituatie toch mee (blijven) doen aan sport- en cultuuractiviteiten.

Voetbal en dans

In de provincie Groningen groeit 1 op de 7 kinderen op in een gezin dat rond moet komen van het sociaal minimum. Binnen de gemeente Westerwolde gaat het dan om ongeveer 400 kinderen waar thuis onvoldoende financiële mogelijkheden zijn om lid te worden van een sportvereniging of lessen dans, muziek of theater te volgen. In 2020 heeft het Jeugdfonds Sport & Cultuur 98 kinderen uit de gemeente geholpen. Voetbal, paardrijden en gymnastiek/turnen waren de meest populaire sporten in de gemeente Westerwolde. Wat betreft culturele activiteiten kozen de kinderen veelal voor dans en een instrument bespelen.



Ogen en oren

Het Jeugdfonds werkt met intermediairs; professionals die betrokken zijn bij de scholing, opvoeding en/of begeleiding van het kind/gezin. Zij zijn de ogen en oren in de maatschappij. Meestal zijn de intermediairs werkzaam in het onderwijs, de zorg en het welzijnswerk. Zij kennen de gezinnen, weten waar zichtbare en verborgen armoede heerst en kunnen inschatten of de gezinnen echt steun nodig hebben om hun kinderen lid te laten worden van een sportvereniging, dans- of muziekschool. Het geld gaat rechtstreeks naar de vereniging of cultuuraanbieder. En is de bijdrage het jaar erop nog steeds nodig, dan vergoedt het Jeugdfonds voor nog een jaar de kosten van de lessen of het lidmaatschap.



Mag ik straks ook weer meedoen?

Door de coronacrisis zal het aantal kinderen dat opgroeit in armoede alleen maar toenemen vreest het Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen. Daarom is er de landelijke campagne ‘Mag ik straks weer meedoen?’. Tijdens de lockdown is het belang van samen sporten op de vereniging en meedoen aan culturele activiteiten extra duidelijk geworden. Met deze campagne wordt het belang van samen sporten en meedoen aan culturele activiteiten nogmaals onderstreept.

Voor meer informatie kijk op www.magikweermeedoen.nl. De pagina is bedoeld voor ouders (die door de coronacrisis financiële problemen hebben), intermediairs (die het verschil kunnen maken, juist nu) en donateurs (die deze kinderen/jongeren kunnen helpen met een donatie).

Algemene informatie over het Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen ondersteunt kinderen van ouders met een laag inkomen zodat ze kunnen sporten bij een sportvereniging of culturele lessen volgen. Het Jeugdfonds vergoedt daarbij de contributie en eventueel benodigde sportkleding of attributen voor kinderen/jongeren van 0 tot en met 17 jaar. Dit is mogelijk dankzij de financiële bijdragen van alle Groninger gemeenten, de Provincie Groningen en verschillende particuliere partijen, organisaties en fondsen.



Aanvragen worden gedaan door professionals uit het onderwijs, sociale wijkteams, schuldhulpverlening, jeugdzorg, gezondheidszorg, maatschappelijk werk of de vrijwilligers van Stichting Leergeld. Deze intermediairs zijn betrokken bij de kinderen, jongeren en gezinnen en kennen de (financiële) thuissituatie en de sport- of cultuurwensen van de kinderen/jongeren.

Ingezonden