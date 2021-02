DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Haren

Tijdens afgelopen weekend is bij een kantoor aan de Hanfeldstraße in Haren een poging tot inbraak gedaan. Een toegangsdeur raakte beschadigd, maar de daders slaagden er niet in binnen te komen.

Papenburg

Vannacht is door onbekende oorzaak aan het Hauptkanal rechts in Papenburg een mobiel toilet (dixi) in brand gevlogen. De brand werd om 00.40 uur door surveillerende agenten ontdekt. Het vuur werd door de brandweer van Papenburg geblust. Het toilet kan als verloren worden beschouwd. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.

Meppen

Vanmorgen is om negen uur een geparkeerde auto geschampt. De witte Skoda stond langs de kant van de Haselünner Straße in Meppen geparkeerd. Bij de aanrijding raakte de linker buitenspiegel beschadigd. De veroorzaker is doorgereden.

Kluse

Vrijdagmiddag zijn om vijf uur bij de spoorwegovergang in de B70 bij Kluse drie auto’s beschadigd. Zij reden over twee keien. De keien lagen in de berm en kwamen op de rijbaan terecht toen een nog onbekende automobilist bij de spoorwegovergang zijn wagen keerde.

Aschendorf

Zaterdag is tussen 10.30 en 14.14 uur aan de Großen Straße in Aschendorf een geparkeerde VW Caddy aangereden. Hierbij raakte de linker buitenspiegel beschadigd. De schade wordt op 350 euro geschat. De veroorzaker, die mogelijk in een witte Ford Transit reed, is doorgereden.

Neulehe

Donderdagmiddag zijn om half zes op de Neubörger Straße twee personenauto’s met de spiegels tegen elkaar gereden. Dit gebeurde ter hoogte van de Grüner Weg toen een van de wagens door onbekende oorzaak op de verkeerde weghelft kwam. De bestuurder (ster) daarvan is in de richting Neulehe doorgereden.

Lathen

Gistermiddag is 16.40 uur op de Sögeler Straße, ter hoogte van de spoorwegovergang, een jonge voetganger aangereden. Na een kort gesprek vervolgde de jongen, samen met zijn kameraden, zijn weg. Hierbij werden geen gegevens uitgewisseld. Aan de auto ontstond schade. De politie is op zoek naar de jongen en vraagt getuigen zich te melden.