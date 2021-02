Slimme zorg en innovatie in Noord-Nederland

NOORD NEDERLAND – Vanaf 15 februari staat Noord-Nederland een week lang in het teken van slimme zorg en innovatie tijdens de Slimme Zorg Estafette. Gedurende heel februari is elke week een andere regio in Nederland aan de beurt en van 15 tot 19 februari is dat Regio Noord. Het Zorg Innovatie Forum ondersteunt het initiatief in Regio Noord en moedigt iedereen aan zich te laten inspireren en mee te doen.

Op maandag 15 februari wordt het startschot gegeven voor een week vol interessante activiteiten over zorgtechnologie, innovaties en slimme zorg. Noord-Nederland kan elkaar online ontmoeten. De startbijeenkomst wordt begeleid door Kim Coppes en co-host René van der Most (ZIF). Samen gaan zij in gesprek met Steven Hofenk, directeur De Friesland Zorgverzekeraar en Margreet Schurer, Programmamanager Digital Health. Margreet werkt,

vanuit het Center of Expertise Healthy Ageing van de Hanzehogeschool Groningen, aan de ontwikkeling van digitale zorg en doet dit samen met Noordelijke kennis-, zorg- en welzijnsinstellingen, ondernemingen en netwerkorganisaties. Het eerste deel van de startbijeenkomst wordt gefocust op de implementatie van slimme zorg en de eventuele invloed

van COVID-19. Aan het eind van het tafelgesprek deelt Gert Jan Bouma zijn ervaringen als gebruiker van zorgtechnologie. Hij gaat in op de toegankelijkheid voor mensen met een handicap.



Na dit online ronde tafelgesprek gaan deelnemers in deelsessies uiteen, waarin het Noorden kan laten zien op welke manier zij zorgtechnologie toepassen. Kennis uitwisselen en ervaringen delen staat centraal in de deelsessies over onder andere digitale zorg en toegankelijkheid, innovaties, slimme zorg en digitale dossiers. De deelsessies worden georganiseerd door Lentis, ZorgpleinNoord, Hanzehogeschool Groningen, NHL Stenden

Hogeschool, Noorderpoort, Drenthe College, Platform Pouwer en Zorg Innovatie Forum, GINO, UMCG, Anders werken in de zorg Fryslân, en PGO Netwerk.



Tijd voor terugkoppeling is er ook. Na de deelsessies komen alle deelnemers plenair weer samen voor uitwisseling van hun ervaringen.



Samen brengen we slimme zorg en innovatie weer een stap verder in Nederland. Dit doen we door elkaar te inspireren en van elkaar te leren. Door knelpunten en uitdagingen op tafel te leggen en samen te zoeken naar oplossingen. Organisaties kunnen nog steeds hun activiteiten aanmelden op de website van de Slimme Zorg Estafette, om zoveel mogelijk mensen te laten kennis nemen van hun innovaties en ontwikkelingen.



Het Zorg Innovatie Forum hoopt op een goed bezochte startbijeenkomst en zou het fantastisch vinden als de Slimme Zorg Estafette een boost kan geven aan de samenwerkingen die in Noord-Nederland al plaatsvinden.



Wilt u meer weten over de Slimme Zorg Estafette? Neem dan een kijkje op

www.zorginnovatieforum.nl of www.slimmezorgestafette.nl.

Ingezonden