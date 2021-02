“Terror kraai” is verhuisd naar Onstwedde

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 2 februari, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

KANS OP SNEEUW

Het is vanochtend nog overwegend droog met een zwakke veranderlijke wind en temperaturen rond 0 graden. Maar vanmiddag valt er af en toe wat sneeuw en dan kan het glad worden op de weg. Er is dan een zwakke tot matige oostenwind, de maximumtemperatuur is +1 graad.

Vanavond blijft de temperatuur 0 tot +1 graad en bovendien neemt de kans op wat regen toe. En met de vorst in de grond kan dat ook aanvriezende regen worden. Dus vanavond is er kans op ijzel, komende nacht loopt de temperatuur op naar +4 of +5 graden.

Morgen is dan ook een heel andere dag met eerst enkele opklaringen, ’s middags perioden met regen, en temperaturen van 7 a 8 graden.

Donderdag is het ook zacht met maxima rond 8 graden, wel is het dan droger met enkele opklaringen. Vrijdag is de buienkans weer wat groter en is het zo’n 6 graden, daarna wordt het kouder met kans op sneeuw.