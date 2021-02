DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Papenburg

Gistermiddag zijn bij een ongeval op de Rheiderlandstraße in Papenburg meerdere personen gewond geraakt. Om half vijf zag een 18 jarige bestuurster van een Mini te laat dat een voor haar rijdende auto rechtsaf de Deverweg wou inslaan. Zij week uit naar de linker rijbaan en botste frontaal tegen een VW, met daarin drie inzittenden. Hierbij raakten de 21 jarige bestuurster van de VW en een 14 jarig meisje, dat bij haar in de auto zat, zwaargewond. Een derde inzittende, een 42 jarige vrouw, liep lichtere verwondingen op. De bestuurster van de Mini kwam met de schrik vrij.

Lingen

Vanmorgen is rond half acht een Nederlandse tanker met het stuurhuis tegen een brug over het Dortmund-Ems-Kanal (DEK) gevaren. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van Altenlingen. Volgens de eerste onderzoeksresultaten werd het 86 meter lange schip vanmorgen bij de BP raffinaderij volgetankt en werden de ballasttanks volgens de regels volgepompt met water. Vervolgens voer de tanker in zuidelijke richting.

Het ongeluk is voor zover nu bekend is niet te wijten aan een technisch defect. De drie bemanningsleden kwamen met de schrik vrij en er is ook geen sprake van vervuiling van het oppervlaktewater door weggelopen brandstof. Een reddingsboot en losse onderdelen die bij de klap losgeschoten waren zijn inmiddels geborgen.

Zoals het nu lijkt kan het stuurhuis niet voldoende naar beneden gebracht worden. Er wordt onderzocht hoe ze de tanker weer los krijgen. De brug is niet beschadigd en het verkeer kan er gewoon gebruik van maken. Ook het scheepvaartverkeer wordt ter hoogte van het ongeval niet (meer) gehinderd. De schade aan de tanker wordt op een ton geschat.

Bunde

Gistermiddag heeft de politie in Bunde een 24 jarige vrouw uit Amsterdam aangehouden. Zij verkeerde onder invloed van verdovende middelen. Ook had zij een hoeveelheid drugs bij zich. Nader onderzoek wees uit dat de vrouw niet in het bezit was van een geldig rijbewijs. Ze moest haar Audi laten staan. Er is proces-verbaal opgemaakt.

Weener

Gisteravond heeft de politie om kwart over tien op de Berliner Straße in Weener een auto met daaraan tijdelijke Poolse kentekenplaten staande gehouden. De geldigheidsduur van het kenteken bleek al in 2015 afgelopen te zijn. Bovendien ontbraken de benodigde papieren dat de auto de openbare weg op mocht. Tegen de bestuurder, een 27 jarige Kroaat en de eigenaar van de auto, beide wonende in Hamburg, is proces-verbaal opgemaakt.