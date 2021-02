Politie krijgt elf meldingen van auto-inbraak

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 3 februari, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

LATER REGENACHTIG

We beginnen nog vrij koud met temperaturen van 2 tot 4 graden en af en toe wat regen, maar vanmiddag stijgt het naar 7 of 8 graden. En het gaat in de loop van de middag en vanavond af en toe regenen. De wind is vandaag veranderlijk.

Ook vanavond valt er af en toe regen of motregen, vannacht en morgen is het de meeste tijd droog en morgen is er ook af en toe zon. De temperatuur is ook dan een graad of 7, de wind waait morgen uit het westen.

Vrijdag is de kans op buien weer groter en dan is het meestal bewolkt, bij 6 á 7 graden. In het weekend draait de wind naar het oosten tot noordoosten. Het wordt dan kouder met zaterdag een regenbui en 3 tot 5 graden, maar vanaf zondag zijn er perioden met sneeuw. ’s Nachts is er dan lichte tot matige vorst, en overdag meestal lichte vorst.