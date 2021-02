Praktische richtlijnen om basisscholen te openen

NEDERLAND – Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft, samen met de vertegenwoordigers van leraren, schoolleiders en schoolbesturen, praktische richtlijnen opgesteld waarmee de basisscholen open kunnen vanaf 8 februari.

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs): ,,Het is heel belangrijk dat kinderen weer naar school kunnen om goed les te krijgen. Dat is ook verantwoord volgens het Outbreak Management Team. De risico’s zijn beperkt. Tegelijkertijd snap ik ook dat er leraren zijn die zich zorgen maken om hun gezondheid. Daarom nemen we extra maatregelen om verspreiding te voorkomen. Ik realiseer me dat dit best wat organisatie vraagt van de school. Wij zullen ze daar zoveel mogelijk bij ondersteunen.”

Ophalen en brengen

Zo is afgesproken dat ouders die kinderen van de groepen 1 tot en met 6 brengen en halen buiten de school blijven. Ook houden ze afstand en dragen ze een mondkapje.

Kinderen van groep 7 en 8 komen zoveel mogelijk zelf naar school. Ook zijn er gespreide begin- en eindtijden en pauzes, om contacten te beperken.

Groepjes

Onderwijspersoneel houdt zoals altijd 1,5 meter afstand tot elkaar. Tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en personeel is dat niet verplicht. Wel geldt het dringende advies om zoveel mogelijk met vaste groepen te werken, voor het geval er toch een besmetting plaatsvindt. Dan hoeven minder leerlingen in quarantaine. In de groepen 4, 5 en 6 is het advies om groepjes van 5 kinderen te maken, die bij elkaar in de buurt mogen komen. In de groepen 7 en 8 wordt met kleinere groepjes of koppels gewerkt. Buitenspelen gebeurt alleen met de eigen klas en klassen worden niet gemengd.

Mondkapje

Onderwijspersoneel dat lesgeeft aan groep 7 en 8 kan desgewenst een mondkapje of faceshield dragen. Dit is niet verplicht. Scholen krijgen het dringende advies om leerlingen van groep 7 en 8 een mondkapje te laten dragen buiten de klas, als zij geen afstand kunnen houden tot leerlingen uit andere klassen. Waar mogelijk worden in de school looproutes met eenrichtingsverkeer gemaakt.

Quarantaine

Onderwijspersoneel en leerlingen die in contact zijn geweest met iemand die besmet is met het coronavirus gaan 5 dagen in quarantaine. Daarna kunnen ze zich laten testen of nog 5 dagen langer in quarantaine blijven. Scholen geven in die periode zoveel mogelijk onderwijs op afstand.

Testen

Er wordt in de week van 8 februari op de eerste locaties gestart met sneltesten voor onderwijspersoneel met klachten of voor leraren die in contact zijn geweest met een besmet persoon. De inzet is om binnen 3 maanden een landelijk aanbod van sneltesten voor leraren te realiseren. Daarnaast hebben de leraren nog steeds prioriteit in de ‘gewone’ teststraat.

Lokale situatie

Er zijn ruim 6000 basisscholen in Nederland, die deze landelijk afgesproken richtlijnen zoveel mogelijk zullen toepassen op een manier die past bij de lokale situatie. De richtlijnen gelden ook voor het speciaal onderwijs, hierbij is ruimte voor maatwerk.

Bron: Rijksoverheid