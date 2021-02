RTV Drenthe gaat intensief samenwerken met lokale omroepen

DRENTHE – RTV Drenthe gaat het komende jaar intensief samenwerken met vier lokale omroepen in de provincie. Vier extra verslaggevers zijn vanaf 1 februari een jaar lang vanuit Emmen, Hoogeveen, Noordenveld en Meppel op zoek gaan naar lokaal nieuws.



In eerste instantie maken ze berichten voor de websites van de vier lokale omroepen, maar de bedoeling is dat de berichten ook op de mediakanalen van RTV Drenthe worden geplaatst. Het gaat om omroep ZO!34 in Emmen, RTV Meppel, LOH (Lokale Omroep Hoogeveen) en Omroep Zulthe, die vanuit het Groningse Marum ook over Noordenveld bericht.



Subsidie

RTV Drenthe werkt al langer samen met lokale omroepen. Ieder jaar wordt er, in het kader van kennisoverdracht, een lokale omroepdag georganiseerd. Doordat er landelijk budget is vrijgemaakt, via de Subsidieregeling innovatie en samenwerking regionale omroepen, kunnen zeven regionale omroepen ook daadwerkelijk verslaggevers stationeren bij de lokale omroep.



Haarvaten

Hoofdredacteur/directeur Dink Binnendijk: “Dit geeft ons echt de kans om nog meer in de haarvaten van de Drentse samenleving door te dringen. Het is goed dat er een paar extra ogen en oren komen op deze centrale locaties, zodat we ons publiek nog beter kunnen voorzien van het nieuws uit onze provincie.”



Unieke kans

Ook de lokale omroepen zien dit als een kans. De opzet is dat de nieuwe verslaggevers vooral voor de onlinekanalen van de lokale omroepen gaan werken. Voorzitter Hans Wolff van RTV Meppel: “Het is een unieke kans het eigen lokale netwerk en de nieuwsvoorziening te koppelen met de professionele inbreng van de regionale collega’s.” Voorzitter Jan Mastwijk van LOH is het met Wolff eens maar voegt er wel aan toe: “Het moet er wel toe leiden dat structureel meer geld voor de regionale en lokale omroepen beschikbaar komt.”



Foto

Hierboven de nieuwe verslaggevers op de stoep bij RTV Drenthe. V.l.n.r. Mathijs Renkema, Bastian van de Belt, Rien Kort en Wouter Westerveld.

Ingezonden