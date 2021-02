Vriendenstichting draagt bij aan verbeteringen Ommelander Ziekenhuis

SCHEEMDA – Het Ommelander Ziekenhuis heeft de afgelopen periode enkele donaties ontvangen van de Stichting Vrienden van het Ommelander Ziekenhuis. Dankzij deze bijdragen zijn er nieuwe voorzieningen mogelijk gemaakt die het verblijf van patiënten en hun familie in het ziekenhuis veraangenamen. De nieuwste donaties kwamen ten goede aan de spreekuurvoorziening van het ziekenhuis in het gezondheidscentrum Molenbergplein in Delfzijl en de kraamafdeling en Intensive Care in Scheemda.



Onlangs werd de inrichting van de familiekamer op de Intensive Care in Scheemda uitgebreid met extra meubilair. De familiekamer is een ruimte waar familie zich even kan terugtrekken. Zeker in deze tijd verblijft familie soms lang in het ziekenhuis als een familielid op de Intensive Care ligt. Het extra meubilair maakt de ruimte comfortabeler.



In de Kerstvakantie werden op de kraamafdeling twee co-sleepers afgeleverd. Dit zijn wiegjes die aan het bed van de kraamvrouw geklikt kunnen worden. Deze speciale wiegjes worden gebruikt door vrouwen die na de bevalling in het ziekenhuis nog enige tijd bedrust moeten houden. Dankzij het gebruik van een co-sleeper kunnen zij hun kindje toch dichtbij zich hebben. De moeders ervaren de co-sleepers als zeer prettig.



Eerder in december werd in het gezondheidscentrum Molenbergplein in Delfzijl de wachtruimte van het ziekenhuis voorzien van nieuw meubilair in dezelfde stijl als het meubilair in Scheemda. Ook zijn er speciale spelwanden voor kinderen opgehangen.



Het ziekenhuis in ontzettend blij met de donaties van de vriendenstichting. Hennie Sanders, voorzitter van de Raad van Bestuur: “Wij zijn zeer erkentelijk voor deze steun. Dankzij onze zeer actieve en betrokken Vrienden kunnen wij ook niet zorg-gebonden voorzieningen realiseren die wij belangrijk vinden. De Vrienden maken zo dingen mogelijk die het verblijf van patiënten, hun familie en bezoekers in ons ziekenhuis veraangenamen. Net dat beetje extra voor hét ziekenhuis van de regio.”



Sieneke Bolken, voorzitter van de Vrienden: “Ook wij zijn blij met deze nieuwe voorzieningen. Het is een mooie besteding van de donaties die wij als stichting ontvangen van mensen en bedrijven die het Ommelander Ziekenhuis een warm hart toe dragen. We willen in de toekomst nog veel

meer doen om te zorgen dat patiënten en bezoekers zich op hun gemak voelen in ons ziekenhuis. We doen dit met elkaar voor elkaar.”

Ingezonden