‘Kies je Sport’ weer van start voor basisschoolkinderen

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 4 februari, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

OMSLAG IN HET WEEKEND

Het is vannacht weer flink afgekoeld want de temperatuur ligt vanochtend tussen 1 en 3 graden. Daarbij is het rustig weer met weinig wind, soms valt er lichte regen of natte sneeuw. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog maar het blijft overwegend bewolkt, de maximumtemperatuur is 4 graden.

Morgen is het niet veel anders want ook dan is er veel bewolking en soms valt er wat regen, maar veel is dat niet. Minimum vannacht opnieuw rond +1 en middagtemperatuur morgen rond 4 graden, bij een zwakke tot matige oostenwind.

Die oostenwind gaat in het weekend toenemen en vanaf zaterdagavond is er dan ook een flinke weersomslag. Overdag is het nog wel droog maar koud met windkracht 4 tot 5 en 1 of 2 graden boven nul. Maar zaterdagavond gaat het vriezen en sneeuwen. Zondagnacht- en zondagoverdag valt er daarna geruime tijd sneeuw: in totaal kan er zondag wellicht 20 cm sneeuw vallen. Daarbij neemt de wind nog wat toe en daardoor is er zondag ook kans op driftsneeuw. Maxima zondag rond -3.

En volgende week lijkt het koud winterweer te worden met af en toe sneeuw, maxima rond -4 en minimumtemperaturen van -6 tot -12.