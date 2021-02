Aanhanger met koeien belandt in de sloot langs de A7

A7, SCHEEMDA – Vanmiddag is langs de A7 een aanhanger met koeien in de sloot beland.

Vanmiddag belandde rond drie uur een aanhanger met koeien in de sloot langs de A7. Dit gebeurde ter hoogte van tankstation de Roode Til bij Scheemda. Waardoor de aanhanger is losgeschoten is niet duidelijk. Voordat het voertuig in de sloot belandde raakte het een lantaarnpaal.

De hulpdiensten, waaronder de brandweer van Scheemda en Delfzijl, gingen ter plaatse. Eén rijstrook van de A7 en de afrit naar het tankstation werden afgesloten. De trailer, met daarin acht drachtige koeien, lag op de zijkant in de sloot.

Het is nog niet bekend of de koeien gewond zijn geraakt. Er is een veearts ter plekke.