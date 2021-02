Blikschade bij aanrijding Winschoten

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 5 februari, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

KOU-INVAL

Voordat het koudere weer dit weekend gaat beginnen, is het vandaag nog een redelijk rustige dag met een zwakke tot matige wind en vanmiddag temperaturen van 2 tot 4 graden boven nul. Er is daarbij veel bewolking en maar weinig zon, en af en toe valt een beetje regen of motregen.

Maar vannacht neemt de oostenwind al toe en kan er wat lichte sneeuw vallen en het kan licht ijzelen, bij minima rond -1. Overdag is het morgen 0 tot -1, bij windkracht 5 en morgenavond windkracht 6. Zondagnacht gaat het ook sneeuwen en zondagoverdag valt er geruime tijd sneeuw, mogelijk valt er tot zondagavond 15 tot 20 cm in totaal. Daarbij ligt de temperatuur zondagmiddag rond -5 bij windkracht 5 tot 6, er is dan ook kans op driftsneeuw.

Na het weekend valt maandag nog wat lichte sneeuw maar vooral is het dan koud: de maxima liggen van maandag tot woensdag rond -5, de minima tussen -8 tot -12. Wel komt er langzaam wat minder wind. Al met al zal de winter heersen dus de komende week, met zondag moeilijke omstandigheden op de weg.