Drie kunstzinnige prullenbakken onthuld in Winschoten

WINSCHOTEN – Afgelopen vrijdag zijn in de Johan Modastraat in Winschoten drie kunstzinnige prullenbakken onthuld.

De prullenbakken zijn gemaakt door vier jonge kunstenaars. Een van die kunstenaars was Merijn (19). Hij heeft samen met een vriend, Hans (23), de ‘Respect the Oldschool’ prullenbak gemaakt. Merijn: “Hans en ik doen samen al een tijdje aan graffiti. Toen mij werd gevraagd of ik mee wilde doen aan dit project was ik gelijk enthousiast.” De Flamingo-prullenbak is beschilderd door Fleur (16). Kevin (20) heeft de echte Groningse ‘he daar, MOI’ prullenbak gemaakt.

Kimberley van Sociaal Werk Oldambt vertelt: “De lockdown valt sommige jongeren best wel zwaar. Dit project was juist een lichtpuntje. Door even ergens anders de focus op te leggen, kun je je gedachten verzetten. “We willen dit project met SWO graag samen verder uitbreiden. We roepen dan ook iedereen, jong en oud, op om mee te doen aan dit project. Heb jij zin om creatief aan de slag te gaan? Meld je dan aan door een berichtje te sturen naar Sociaal Werk Oldambt!

Bron: Gemeente Oldambt

Foto’s: Anita Meis