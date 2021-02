Groene scholen en bedrijfsleven gaan samen op zoek naar nieuwe medewerkers

GRONINGEN, DRENTHE – Het klimaat verandert en groen, natuur en gezondheid zijn belangrijker dan ooit. Er zijn steeds meer groene innovaties en dit vraagt om goed opgeleide groene professionals. Ook merkt het bedrijfsleven dat het lastig is om aan voldoende vakmensen te komen. Daarom slaan de groene onderwijsinstellingen en het groene bedrijfsleven de handen ineen. Op 9, 10 en 11 februari organiseren zij gezamenlijk Online Meet & Greets voor jongeren die nu hun keus moeten maken voor hun vervolgopleiding.

“Het liefst wilden wij natuurlijk graag jongeren uitnodigen op onze bedrijven en op onze projecten, om ze in het echt te laten zien wat het werken in het groen betekent, maar door de coronamaatregelen is dat op dit moment niet mogelijk. Zodra het weer kan, gaan we dit zeker organiseren”, aldus Daniël Oord, projectleider Groene Hotspot. “Gelukkig hebben we ook voldoende mogelijkheden om elkaar online te ontmoeten.”

Tijdens de Meet & Greet sessies schetsen medewerkers van bedrijven als Donker Groep, Snoek Puur Groen, Hoveniersbedrijf Jos van den Akker, Natuurmonumenten en Idverde een beeld van het werken in het groen. Vaak zijn dit medewerkers die zelf ook een groene MBO-opleiding hebben gevolgd in het Noorden. “Het blijkt dat jongeren het leuk vinden om in gesprek te gaan met mensen die hen begrijpen, voor dezelfde keuze hebben gestaan en dezelfde taal spreken” geeft Fonger van Veenen, projectmedewerker Terra aan. “Nu dit niet fysiek kan, doen we het online tijdens een Meet & Greet.”

Jitske Heeg van Nordwin College zal tijdens de Online Meet & Greet sessies als gesprekleider optreden. “Onze ervaring is dat jongeren het soms best eng vinden om een gesprek aan te knopen, daarom organiseren we de Online Meet & Greets in groepsverband. Dat voelt iets veiliger. Toch worden de groepen niet te groot, want dan is het weer lastig om een gesprek te voeren, zeker bij online ontmoetingen”, aldus Jitske. In verband met deze beperkte groepsgrootte is op tijd aanmelden daarom van belang.

Aanmelden voor de Meet & Greet sessie kan via de websites van de scholen: nordwincollege.nl en mboterra.nl.

Ingezonden