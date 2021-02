DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Walchum

Tussen 18 en 30 januari is vanaf de Weststraße in Walchum het plaatsnaambord: Hasselbrock gestolen. De schade bedraagt 130 euro. De politie zoekt getuigen van de diefstal.

Handrup

Dinsdagavond heeft de politie twee mannen van 37 en 40 jaar uit Enschede en Deventer aangehouden. Zij worden er van verdacht meerdere kostbare landbouwmachines te hebben gestolen. Dinsdagavond braken ze om zes uur de toegangspoort van een bedrijf aan de Neulandstraße in Quakenbrück open. Zij hadden hun oog op een kniklader (foto: politie Emsland/Grafschaft Bentheim) ter waarde van 38.000 euro laten vallen. De machine werd gestart en op een meegebrachte oplegger gereden.

De dieven werden ter hoogte van Handrup door de politie tegengehouden. De volgende dag werden de gedupeerden van de diefstal op de hoogte gesteld. Ze hadden op dat moment de machine nog niet gemist. De twee Nederlanders zitten in voorarrest.

Dörpen

Gistermiddag zijn de hulpdiensten om half één uitgerukt voor een brand in een woning aan de Oststraße in Dörpen. Daar was brand in de woon/eetkamer ontstaan. De hevig geschrokken bewoonster wist zich op tijd in veiligheid te brengen. Haar hond overleed door de hevige rookontwikkeling. Het vuur werd door de brandweer van Dörpen en Kluse geblust. De schade wordt op twee ton geschat. De politie is een onderzoek naar de oorzaak van de brand gestart.

Lingen

Woensdagavond is in Zutphen een 31 jarige man aangehouden die er van wordt verdacht bij een grote serie inbraken betrokken te zijn geweest. Hij zou tussen oktober 2019 en februari 2020 lid van een bende zijn geweest die verantwoordelijk wordt geacht voor inbraken in Emsland, Grafschaft Bentheim, Osnabrück en Nordrhein-Westfalen. De bende stal complete vrachtwagens, die ze belaadden met kostbare machines. De lege vrachtwagens en opleggers werden in Nederland teruggevonden. Van de machines ontbrak ieder spoor.

Een van de bendeleden werd in februari vorig jaar in Nordrhein-Westfalen op heterdaad betrapt. De man zit vast. Voor de overige bendeleden is een Europees arrestatiebevel van kracht. Woensdag werd de 31 jarige man opgepakt. Hij viel door de mand toen hij zich na het ingaan van de avondklok met een gestolen motor op de openbare weg bevond. Hij heeft in Nederland ook nog het één en ander op zijn kerfstok. Ter zijner tijd zal hij aan Duitsland worden uitgeleverd.