Nieuw: Hydrobag, revolutionaire warmtebatterij voor elke woning

NEDERLAND – De revolutionaire, nieuwe warmtebatterij Hydrobag maakt warmteopslag mogelijk in elke woning, zonder ingrijpende verbouwing. Daarmee biedt de Hydrobag een praktische, betaalbare oplossing voor één van de grootste uitdagingen van deze tijd: energieopslag.

Of het nu gaat om zonnecollectoren, warmtepompen of bestaande gasinstallaties, de Hydrobag maakt het opslaan van warmte in huis haalbaar en betaalbaar. Dit levert mensen een grote besparing op energiekosten op. De Hydrobag maakt bovendien gasvrij wonen in veel meer situaties mogelijk.

De Hydrobag is een flexibele rubberen ‘waterzak’ om warmte in op te slaan. Deze warmtebatterij is in iedere beperkte ruimte in de woning te gebruiken, bijvoorbeeld in de kruipruimte of achter een knieschot. Dit maakt installatie van zonnecollectoren, heatpipes of een warmtepomp ook mogelijk in woningen waar geen ruimte is voor een groot buffervat. “Van maart tot en met oktober kunnen zonnecollectoren of heatpipes de Hydrobag stand-alone opwarmen. Alleen in de vier koudste maanden van het jaar kan back-up nodig zijn, bijvoorbeeld in de vorm van een warmtepomp of HR-ketel”, legt operationeel directeur Wilbert Boneschansker van Hydrobag uit. “Zo draagt de Hydrobag ook bij aan een gunstiger energielabel en daarmee waardestijging van de woning.”

Lagere investering

De Hydrobag heeft veel voordelen ten opzichte van een buffervat. Zo is aanzienlijk meer warmte-opslag mogelijk met aanzienlijk minder ruimtebeslag. De uniek gelaagde Hydrobag is voorzien van een speciaal isolatieschild met een zeer hoge isolatiewaarde (RD 5,6), waardoor het water in de Hydrobag slechts 0,5 oC per 12 uur verliest. “Zelfs het best geïsoleerde, A-kwaliteit buffervat verliest aanzienlijk meer warmte”, weet Boneschansker.

Dankzij de grote capaciteit en de uitstekende isolatie van de Hydrobag is minder capaciteit van warmtepomp of zonnecollectoren nodig, wat behoorlijk scheelt in de aanschafkosten. Ook de verrassend gunstige aanschafprijs van de Hydrobag draagt bij aan de korte terugverdientijd.

Duurzaam maatwerk

De Hydrobag is leverbaar in formaten van 500 tot 10.000 liter. De afmetingen zijn maatwerk, toegespitst op de situatie in de betreffende woning. Het zeer innovatieve synthetische rubber waarvan de Hydrobag is gemaakt, is bestand tegen micro-organismen, atmosferische invloeden en meer dan 90 soorten chemicaliën, logen en zuren. Het is UV-bestendig en wortelvast. Het volledig Nederlandse product is 100 procent recyclebaar, wat het duurzame karakter eens te meer versterkt. Boneschansker: “De Hydrobag kan een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van de (inter-) nationale klimaatdoelstellingen door energietransitie voor burgers haalbaar en betaalbaar te maken. Dit alles maakt de Hydrobag tot een absolute revolutie op het gebied van duurzaamheid.”



Kijk voor meer informatie op www.hydrobag.nl.

