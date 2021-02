Nieuwe regeling voor meer schone vrachtauto’s en groene innovaties op de weg

NEDERLAND – Meer uitstootvrije vrachtwagens op de weg en een steun in de rug voor innovatieve Nederlandse ondernemers met een goed plan. Met dat doel publiceert staatssecretaris Van Veldhoven vandaag een nieuwe ronde van de groene DKTI-innovatieregeling. Goed voor het klimaat en de schone lucht. En voor onze portemonnee, want Nederlandse bedrijven lopen voorop in het ontwikkelen van duurzame innovaties op gebied van transport.

Ondernemers groener op weg

Staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat): “Door te leren én te innoveren snijdt het mes met deze regeling aan twee kanten. Ondernemers kunnen ervaring opdoen met elektrische vrachtwagens, zodat die meer en sneller op de weg komen. Daarnaast kunnen ondernemers met een goed idee een steuntje in de rug krijgen zodat we hun groene innovaties terugzien op de weg. Ik ben echt trots op onze bedrijven die wereldwijd elektrische vrachtwagens, uitstootvrije bussen en laadpalen exporteren. Zij zorgen voor groene banen en maken ons transport toekomstbestendiger. Een toekomst waarin we minder CO2 uitstoten, de lucht schoner is en het stikstofspook verleden tijd is”.

Praktijkervaring met schone vrachtwagens op stroom of waterstof

Ondernemers kunnen vanaf maart met subsidie investeren in uitstootvrije voertuigen boven de 4250 kilogram. Dat zijn vooral vrachtwagens, elektrisch of op waterstof. Ook de schoonste hybridevarianten komen in aanmerking. Er zijn steeds meer modellen op de markt, maar ze zijn relatief duur en het gebruik staat nog in de kinderschoenen. Het kabinet trekt een eerste bedrag van 11 miljoen euro uit, zodat ondernemers ervaring op kunnen doen met gebruik in de praktijk. Voorwaarde is dat zij hun opgedane kennis en ervaringen delen, zodat de markt versneld op gang komt.

Innovatieve regeling gaat derde ronde in

Naast subsidie voor een schone vrachtwagen kunnen ondernemers vanaf 23 maart hun innovatieve transportplannen indienen. Zoals afgesproken in het klimaatakkoord heeft Van Veldhoven ruim 25 miljoen euro beschikbaar om bij te dragen. Een onafhankelijke commissie kiest de beste innovaties uit.

Daarmee gaat de derde ronde van deze regeling, voluit de demonstatieregeling klimaattechnologieën en innovaties in transport (DKTI), van start. Het doel is Nederlandse transportinnovaties die nog niet op de markt zijn, maar wel zeer kansrijk zijn, versneld van de grond krijgen. In twee eerdere rondes investeerden bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen in 76 projecten, met een totale waarde van 163 miljoen euro. Onder andere de eerste generatie elektrische vrachtwagens, vuilniswagens op waterstof en waterstofstankstations zag zo het levenslicht. Een ander voorbeeld is de eerste veegwagen op waterstof ter wereld, die sinds afgelopen woensdag de binnenstad van Utrecht schoonveegt.

Klimaatakkoord

De DKTI-regeling is een van manieren waarmee het kabinet ondernemers groen op weg helpt. Nederlandse bedrijven zijn innovatief en verdienen jaarlijks voor meer dan 1,3 miljard euro aan producten op gebied van uitstootvrij vervoer, zoals bussen, vrachtwagens en laadpalen. Dat is goed nieuws voor de economie, maar ook voor onze gezondheid. Ongeveer een kwart van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland komt van het verkeer. In steden is wegverkeer op veel plekken de belangrijkste bron van luchtvervuiling die mensen direct inademen. Daarom zijn in het klimaatakkoord afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat het verkeer in 2050 volledig uitstootvrij is.

Bron: Rijksoverheid