Twee trimparcoursen in Pekela geopend

PEKELA – Vandaag zijn twee trimparcoursen in de gemeente Pekela geopend. Eén in Nieuwe Pekela en één in Oude Pekela.

Een trimparcours is een route in de buitenlucht waarbij je onderweg verschillende oefeningen tegenkomt en het hele lichaam wordt getraind. In Nieuwe Pekela is het trimparcours te vinden in het Burgemeester van Boekhovenpark bij de dierenweide en in Oude Pekela in het park rondom de vijver naast het gemeentehuis. De trimparcoursen zijn opgezet vanuit Pekela Actief, een samenwerking tussen welzijnsorganisatie De Badde en de gemeente Pekela.

Opzet trimparcoursen

De trimparcoursenzijn bedoeld om inwoners op een verantwoorde manier in de buitenlucht te laten bewegen. Het trimparcours Nieuwe Pekela is circa 1,4 km lang en in Oude Pekela 1,2 km en kan wandelend of joggend worden afgelegd. Tussendoor zijn er 12 verschillende oefeningen waarbij kracht en uithoudingsvermogen wordt getraind. Daarbij worden banken, bomen en andere obstakels gebruikt.

Verschillende niveaus

Bij iedere oefening staat een korte uitleg en kan er gekozen worden voor drie verschillende niveaus: beginner, gevorderd of pro. Zo zijn de parcoursen voor iedereen leuk en uitdagend. Het afleggen van een parcours duurt circa 60 minuten.

Voldoende bewegen is belangrijk

Door de coronamaatregelen zijn sportscholen en binnensportaccommodaties gesloten en zijn groepstrainingen en -lessen voor volwassenen niet toegestaan. Door deze maatregelen wordt er minder bewogen. Regelmatig bewegen in de buitenlucht is goed voor de weerstand en vermindert stress en lichamelijke klachten. Na het afleggen van het parcours is er ruim voldaan aan de dagelijks noodzakelijke beweging.

Binnen de richtlijnen COVID-19

Kinderen mogen de routes afleggen in groepjes, zij hoeven tijdens het sporten onderling geen afstand te houden. Voor volwassenen geldt op dit moment dat het alleen is toegestaan om de routes individueel of in een tweetal af te leggen en zij altijd 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden. De richtlijnen staan vermeld bij de start van de routes.

Pekela Actief op social media

Om het gebruik van de parcoursen te stimuleren worden er vanuit Pekela Actief binnenkort promotieacties gestart. Volg de Facebook- en Instragrampagina van Pekela Actief en blijf op de hoogte van meer nieuws over beweegactiviteiten, sport, cultuur en welzijn in de gemeente Pekela.

