Verdachte (19) van sextortion aangehouden

EMMEN – In Emmen is deze week een 19 jarige verdachte uit Emmen aangehouden vanwege sextortion. Hij wordt er van verdacht dat hij een man geld heeft laten betalen omdat hij anders beeldmateriaal van hem zou verspreiden.

Het slachtoffer en verdachte kregen contact met elkaar via een datingsite. Het slachtoffer van sextortion had enkele weken eerder al een geldbedrag van enkele honderden euro’s overgemaakt naar de verdachte, om te voorkomen dat er opnames van hem verspreid werden. Al snel bleek dat het niet bij dit bedrag zou blijven: het slachtoffer moest opnieuw een betaling doen, nu van enkele duizenden euro’s. Toen besloot hij contact op te nemen met de politie.

De verdachte zit vast en wordt verhoord over deze zaak. Mogelijk heeft hij van meer mensen geld afgeperst; ook dat wordt nader onderzocht.

Wat is precies sextortion? Het is een samenvoeging van de Engelse woorden ‘sex’ en ‘extortion’, wat afpersing betekent. Sextortion is afpersing met een seksueel getinte foto of video van het slachtoffer. De afpersers willen vaak geld of juist nog meer pikante beelden.

Sextortion komt veelvuldig voorbij, en zaken blijken bijna nooit op zichzelf te staan. Ook hier lijkt de verdachte meerdere slachtoffers te hebben gemaakt. De aanpak in deze zaak – waarbij ingezet werd op heterdaadkracht en snelle en efficiënte samenwerking met verschillende partners – heeft uiteindelijk geleid tot deze aanhouding. De recherche doet verder onderzoek naar de verdachte en mogelijke andere zaken waarbij hij betrokken is.

Doe altijd aangifte

Dreigt iemand eventuele naaktfoto’s van jou te delen met je familie, klasgenoten of collega’s? Ga niet in op deze bedreigingen. Als je doet wat er wordt gevraagd, kan de persoon jou verder chanteren. Het is geen garantie dat dit stopt als jij doet wat er wordt gevraagd. Vaak vragen de afpersers juist nog meer geld of nog meer pikante beelden. Je kunt bij de politie altijd aangifte doen van sextortion.

Kijk voor tips op vraaghetdepolitie.nl of op helpwanted.nl

Wat als er filmpjes van jou via Whatsapp of Snapchat worden verspreid of op sociale media worden gezet? Blijf er niet mee rondlopen en vertel het aan iemand, zoals je ouders, je mentor of de politie. Op woensdag 10 februari is er van 19.00 tot 21.00 uur een speciale chat over dit onderwerp op www.vraaghetdepolitie.nl/chat#seksueelmisbruik#sexfilmpje#sexting#grooming#intimidatie#vraaghetdepolitie#vhdp

Bron: Politie Emmen