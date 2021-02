Code Rood voor heel Nederland

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 6 februari, 09.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

ERG KOUDE ZONDAG

We hebben vandaag de eerste koude dag van de komende vorstperiode: de temperatuur ligt rond het vriespunt bij een matige tot vrij krachtige oostenwind. Er valt plaatselijk ook wat lichte sneeuw of ijsregen, en er is kans gladheid door bevriezing van plassen op de straat. Vanavond daalt het tot rond -2 en dan wordt het samen met de wind doordringend koud.

Het is vanavond overigens droog, pas in de loop van vannacht is er vanuit het zuiden enige sneeuw te verwachten. Morgen valt er regelmatig wat sneeuw, maar dat zal niet zo heel veel zijn. Totaal kan er bij ons 5 tot 10 cm komen te liggen. Evengoed wordt het glad en is er kans op driftsneeuw, want er staat morgen windkracht 5 tot 6 uit oost tot noordoost. En met een maximumtemperatuur van -4 is het bijzonder koud.

Volgende week is het daarna klassiek vriezend winterweer met een afnemende oostenwind, maxima rond -4, en minimumtemperaturen tussen -7 en -11 graden. De meeste tijd is het droog met zonnige perioden, maar soms kan er een kleine sneeuwbui overkomen. Het is te verwachten dat het zeker tot in het volgende weekend zal vriezen.