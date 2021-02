Alles onder één dak bij Expert Telkamp

TER APEL – Expert Telkamp is verhuisd van het Molenplein naar de Hoofdstraat in Ter Apel.

De nieuwe winkel biedt meer ruimte voor meer producten, denk hierbij aan: TV, audio, inbouw (keuken) apparatuur, wasmachines en koelkasten, waaronder nu ook meer keuze uit Amerikaanse koelkasten. De nieuwe winkel is ruim opgezet waardoor alles overzichtelijk opgesteld is. Daarnaast is nieuw in het assortiment huishoudartikelen van Leifheit om de klant van alle gemakken te kunnen voorzien.

Naast alle TV, audio, witgoed is er ook een ruim assortiment computers en allerlei accessoires zoals lampen en andere benodigdheden. Tevens is naar aanleiding van de hoge vraag ook een assortiment aan beveiligingsapparatuur. Denk hierbij aan camerasystemen en alarmsystemen die vakkundig bij de klant geïnstalleerd kunnen worden tot een eenvoudige camera die de klant zelf kan plaatsen.

Het team staat klaar voor alle zaken, zowel verkoop als technische kennis is aanwezig. Het plaatsen van een nieuw aangeschafte apparaat kan vakkundig worden geïnstalleerd en uitgelegd worden bij de klant thuis.

Voor witgoed reparaties, zelfs onder fabrieksgarantie voor alle merken die gevoerd worden in de winkel behoort tot deze mogelijkheid om vakkundig snel te kunnen schakelen. Tevens reparaties van computers en laptops behoort tot de technische kennis van het team. Zo kan Expert Telkamp alle aspecten op de markt waar vraag naar is voorzien met de juiste service. Zelfs in deze tijd tijdens de corona pandemie werken de monteurs veilig bij u thuis waar alle RIVM regels en voorschriften worden gehanteerd.

Team Expert Telkamp hoopt u zo spoedig mogelijk welkom te kunnen heten in de nieuwe winkel na de corona pandemie. Tot die tijd kunt u producten telefonisch of online bestellen, die vanaf komende woensdag weer kunt afhalen of thuis gebracht met de service van Expert.

Ingezonden

Foto’s: André Dümmer