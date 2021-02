Burgemeester Cora-Yfke Sikkema en wethouder Jurrie Nieboer brengen bezoek aan Jongerencentrum ’t Spoor

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 7 februari, 09.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

SNEEUW EN VEEL WIND

Het wordt een zeer koude, winterse dag want er valt geruime tijd sneeuw en er staat een krachtige tot harde oost-noordoostenwind, windkracht 6 tot 7. Daardoor is er ook driftsneeuw. De temperatuur ligt rond -4 maar door de wind is de gevoelswaarde ongeveer -13. Er kan aan het einde van dag gemiddeld zo’n 10 cm komen te liggen, maar door de wind is de sneeuw natuurlijk sterk verwaaid.

Pas dus op onderweg, er kunnen op de weg sneeuwduinen voor gaan komen.

Vannacht valt er soms nog lichte sneeuw en de wind neemt iets af, maar er blijft vannacht nog windkracht 4 tot 5 en het wordt ongeveer -7.

Morgen is het overwegend droog met een lokale sneeuwbui en af en toe zon. Matige noordoostenwind nog, kracht 4, en een maximumtemperatuur rond -4 graden.

Na morgen is het overwegend droog met zonnige perioden, wel zijn er dinsdag en woensdag bij de Wadden juist sneeuwbuien vanaf zee te verwachten. ’s Middags is het ongeveer -3, maar ’s nachts dalen de minimumtemperaturen naar -10 tot -15.