Checkers Friends, met dammer Jan Starke uit Oude Pekela in de gelederen, consolideert subtop bij online internationaal damtoernooi

OUDE PEKELA – Vrijdagavond 5 februari is de 5e ronde afgewerkt in “Lidraughts Provincie Cup KNDB 2021”. In dit online damtoernooi speelde Checkers Friends met Jan Starke in de gelederen met 5 – 5 gelijk tegen SSS Kampen.

Ondanks het verlies van Jan Starke uit Oude Pekela tegen jeugdspeler Yair Eysbroek consolideerde Checkers Friends haar plaats in de subtop. Jan Starke kon met zwart geen positief resultaat laten aantekenen tegen opkomend damtalent Yair Eysbroek uit Kampen. Vrijdagavond 12 februari neemt Checkers Friends het op tegen DC Nijmegen.

Uitslagen 5e ronde

DES Lunteren – Zuid-Holland 1 10 – 0

KRASH Apeldoorn – Huizum Leeuwarden 3 – 7

SSS Kampen – Checkers Friends 5 – 5

DC Nijmegen – Troch Tinken Sterk Surhuisterveen 8 – 2

InterBergamo Italië – Zuid-Holland 2 5 – 3 (tussenstand)

Stand

1. DES Lunteren 5 – 9 36 bp

2. Huizum Leeuwarden 4 – 7 28 bp

3. SSS Kampen 5 – 7 29 bp

4. Checkers Friends 5 – 7 28 bp

5. InterBergamo Italië 3 – 6 22 bp

6. Zuid-Holland 2 4 – 4 18 bp

7. Troch Tinken Sterk Surhuisterveen 5 – 3 18 bp

8. DC Nijmegen 4 – 2 19 bp

9. Campagnola Italië 4 – 2 18 bp

10. KRASH Apeldoorn 5 – 1 16 bp

11. Zuid-Holland 1 4 – 0 6 bp

Programma 6e ronde

Troch Tinken Sterk Surhuisterveen – InterBergamo Italië

Checkers Friends – DC Nijmegen

Huizum Leeuwarden – SSS Kampen

Zuid-Holland 1 – KRASH Apeldoorn

Campagnola Italië – DES Lunteren

Koninklijke Nederlandse Dambond (KNDB)

Dit toernooi wordt afgewerkt onder auspiciën van de KNDB. De gespeelde partijen kunnen, voor de liefhebbers, na afloop worden geanalyseerd. Dit kan via “toernooibase” van de KNDB site. Dit toernooi is vervolgens terug te vinden onder de noemer “toernooien”. Via dezelfde weg kunnen ze zelfs “semi live” worden gevolgd.

Ingezonden