Gemeentebelangen Oldambt: ‘verdeling gemeentefonds moet van tafel’

OLDAMBT – Op 2 februari 2021 stuurde minister Kajsa Ollongren een brief naar de Tweede Kamer over de toedeling van geld uit het gemeentefonds. Omdat het nieuwe verdeelmodel grote financiële gevolgen voor Oldambt heeft, roept Gemeentebelangen Oldambt het college op om in verzet te komen.

Nieuw verdeelmodel desastreus voor Oldambt

Fractievoorzitter Ger Klein van Gemeentebelangen: ,,De gemeenteraad heeft de afgelopen tijd mede vanwege Rijksbeleid pijnlijke beslissingen moeten nemen om tot een sluitende begroting te komen. Het is daarom bizar dat het kabinet van plan is om de gemeente Oldambt 5 miljoen euro per jaar minder uit het gemeentefonds uit te keren. Het mag duidelijk zijn dat inwoners hier keihard door worden geraakt, zowel financieel als wat betreft de leefbaarheid van de gemeente. Voor ons is dit niet te verteren.”

Motie

Hoewel de definitieve besluitvorming over het nieuwe verdeelmodel aan het volgend kabinet is, vindt Gemeentebelangen dat nu al aan de bel moet worden getrokken. Ger Klein: ,,We moeten niet wachten tot een volgend kabinet is geformeerd, maar nu al aan het Rijk laten weten dat het voorstel van tafel moet. Hierom roepen we het college in een motie op om zo snel mogelijk in verzet te komen. Omdat ook voor andere gemeenten in Groningen het kabinetsvoorstel forse nadelige effecten heeft, vragen wij het college om dit samen met de Vereniging Groninger Gemeenten te doen.”

Deze motie zal in de raadsvergadering van 15 februari in stemming worden gebracht:

Motie herijking Gemeentefonds

De raad van Oldambt, in vergadering bijeen op 15 februari 2021,

Overwegende dat:

er voor Oldambt een korting op de bijdrage uit het Gemeentefonds dreigt van € 130,- per inwoner, wat neerkomt op circa 5 miljoen euro per jaar;

de bijdrage uit het Gemeentefonds een belangrijk onderdeel vormt van de begroting;

de raad de afgelopen tijd pijnlijke beslissingen moest nemen om tot een sluitende begroting te komen;

als de korting op de bijdrage uit het Gemeentefonds daadwerkelijk wordt doorgevoerd, dit weer tot het nemen van pijnlijke beslissingen zal leiden;

inwoners daardoor keihard geraakt zullen worden, zowel financieel als wat betreft de leefbaarheid van de gemeente;

verzoekt het college om:

zijn afkeuring te uiten over het voornemen van het Rijk om het Gemeentefonds te herijken;

samen met de Vereniging Groninger Gemeenten zo snel mogelijk in verzet te komen tegen deze voorgenomen herijking van het Gemeentefonds;

en gaat over tot de orde van de dag.

Fractie Gemeentebelangen Oldambt