Omheining opengeknipt; herten ontsnappen uit dierenweide Maarsveld

STADSKANAAL – Doordat iemand het nodig vond de omheining van de dierenweide in Maarsveld open te knippen zijn er herten ontsnapt.

Gisteravond of vannacht is de omheining van de dierenweide in Maarsveld, Stadskanaal opengeknipt. Hierdoor konden enkele emoes en zeven herten ontsnappen.

Er is aangifte bij de politie gedaan.

De emoes zijn inmiddels terug, maar van de herten ontbreekt nog ieder spoor. De verzorgers hopen dat de dieren zelf terugkeren en verzoekt mensen die ze zien ze niet op te jagen!

Het is niet de eerste keer dat de omheining van de dierenweide werd vernield. Dit was bijvoorbeeld in augustus 2019 ook het geval. Toen ontsnapte een hert met haar kalf. Ze liepen in het Pagebos. De beheerders lieten toen het grote hek bij de dierenweide open staan, zodat de herten weer naar binnen konden. Het kalf keerde als eerste terug en later volgde ook de moeder.