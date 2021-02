Online open huis bij Winkler Prins

VEENDAM – Scholengemeenschap Winkler Prins in Veendam organiseert dit jaar een online open huis op woensdag 17 februari. Zo kunnen toekomstige brugklassers en ouders uit de hele regio kennismaken met de school en zich laten informeren over alles wat Winkler Prins te bieden heeft.

Ineke Jager, directeur van het brugjaar van Winkler Prins, heeft er lang over nagedacht: “We willen toekomstige brugklassers en hun ouders natuurlijk het liefst de mogelijkheid geven om door de school te wandelen, kennis te maken met docenten en de sfeer te proeven. Vanwege de coronamaatregelen kan dat echter niet. Daarom kiezen we, net als de meeste andere scholen, voor een online open huis.”

Belangstellenden kunnen op woensdag 17 februari met hun pc, tablet of smartphone inloggen via www.winklerprins.nl/onderwijs/brugklas en zo presentaties bijwonen. Bijvoorbeeld over het groeimodel van Winkler Prins, waarbij leerlingen instromen op een bepaald niveau, maar tegelijkertijd ook op een hoger niveau kunnen meedoen. Over het gebruik van de iPad in de lessen, ondersteuning voor leerlingen met dyslexie, verrijking voor hoogbegaafde leerlingen, enzovoort. Ineke: “De presentaties worden gegeven door onze eigen docenten en deelnemers kunnen online vragen stellen. Aanmelden is niet nodig en iedereen is welkom!”

Meer informatie

Voor meer informatie over Winkler Prins, van praktijkschool tot gymnasium, kun je terecht op www.winklerprins.nl

