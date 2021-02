Avondklok verlengd vanwege mogelijke nieuwe golf van besmettingen

NEDERLAND – De avondklok wordt verlengd tot woensdag 3 maart 04.30 uur. Dat is nodig, omdat nieuwe, besmettelijkere varianten van het coronavirus terrein winnen in Nederland. Dat kan leiden tot een nieuwe golf van besmettingen. De overige maatregelen van de lockdown blijven doorlopen zoals eerder aangegeven in de persconferentie van dinsdag 2 februari.

Het doel van de lockdown is om ervoor te zorgen dat zo min mogelijk mensen elkaar fysiek ontmoeten. Want hoe minder ontmoetingen, hoe minder besmettingen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de ziekenhuizen ook de komende maanden ruimte houden voor coronapatiënten en de reguliere zorg.

Avondklok

Tijdens de avondklok is het verplicht om tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen te blijven. Het is verboden om tijdens de avondklok zonder geldige reden op straat te zijn. Als het toch noodzakelijk is om naar buiten te gaan, moet je een formulier ‘Eigen verklaring avondklok’ meenemen. Als het nodig is dat je voor werk naar buiten gaat, moet je ook een werkgeversverklaring tonen. In sommige gevallen is een formulier niet nodig. Meer informatie is te vinden op www.rijksoverheid.nl/avondklok.

Meer dan 95% van de Nederlanders houdt zich aan de avondklok. De invoering van de avondklok en het beperken van het bezoek naar maximaal één persoon per dag hebben er samen voor gezorgd dat het virus zich minder snel verspreidt. Uit onderzoek blijkt dat het reproductiegetal (R-getal) met ongeveer 10% is afgenomen.

Proces

Op dinsdag 23 februari besluit het kabinet of de maatregelen van de huidige lockdown en de avondklok worden aangepast. De avondklok wordt eerder dan 3 maart beëindigd als de ontwikkelingen rondom het virus daar reden toe geven.

Steunpakket sociaal en mentaal welbevinden en leefstijl

Het is duidelijk dat het coronavirus en de maatregelen die we daartegen nemen grote impact hebben op het sociaal en mentaal welbevinden van mensen, en op hun leefstijl. Het kabinet werkt momenteel een breed pakket aan maatregelen uit om schade bij risicogroepen te beperken. Daarbij wordt in grote lijnen gedacht aan:

Lokale en landelijke activiteiten om het welzijn van jongeren te verbeteren.

Initiatieven om volwassenen in een kwetsbare positie te ondersteunen.

Een extra impuls om Nederlanders te helpen een gezonde leefstijl te ontwikkelen.

Met dit steunpakket wil het kabinet zo veel mogelijk aansluiten bij bestaande initiatieven van gemeenten, landelijke en lokale organisaties, vrijwilligers en cultureel ondernemers. Het kabinet komt op korte termijn met een verdere uitwerking van het pakket.

