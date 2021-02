WINSCHOTEN – De brandweer van Winschoten heeft vanmorgen een moeder van een balkon “gered”.

De brandweer van Winschoten is vanmorgen om twintig over negen uitgerukt naar een flat aan de Narcisstraat in Winschoten. Daar had een meisje van een jaar de deur dichtgedrukt toen haar moeder even op het balkon stond.

Het lukte de brandweer om de deur te verwijderen. De moeder kreeg om warm te blijven van buren een muts en een jas en van de brandweer een isolatiedeken.

Bron: DvhN