Damherten zijn terug in dierenweide Maarsveld

STADSKANAAL – Alle herten zijn teruggekeerd naar de dierenweide in Maarsveld.

Zaterdagavond of -nacht heeft iemand de omheining van de dierenweide in Maarsveld, Stadskanaal opengeknipt. Hierdoor konden enkele emoes en zeven herten ontsnappen. De emoes keerden in de loop van de ochtend terug. De damherten liepen in de omgeving van de Vijverlaan, Manegelaan en Maarsbroek.

Vanmorgen liet Eve Dobber ons weten dat alle zeven herten naar de dierenweide zijn teruggekeerd. Ze zijn enigszins geschrokken, maar maken het verder goed vertelde ze. De verzorgers zijn blij dat er geen ongelukken zijn gebeurd.

Er is aangifte bij de politie gedaan.