Democratie Westerwolde in lockdown; burgerparticipatie en energietransitie

WESTERWOLDE – Hieronder leest u een ingezonden artikel van Ecologisch Alternatief Westerwolde.

De eerstvolgende raadsvergadering staat op de rol voor 21 april 2021. De gemeenteraad van Westerwolde kan daarmee drie maanden lang de waan van de dag achter zich laten en bijvoorbeeld de burgerparticipatie en energietransitie in Westerwolde evalueren. Wat is er terecht gekomen van het coalitieprogramma 2018 – 2022 met de titel “Betrokken en sociaal; een goede start voor een leefbaar en vitaal Westerwolde”?

Onder het kopje “burgerparticipatie” valt te lezen: “Wij willen inwoners niet alleen zo vroeg mogelijk betrekken bij (nieuw) beleid van de gemeente, maar vinden dat ze zelf ook mee mogen beslissen over hun eigen leefomgeving.” Als nadere toelichting wordt gesteld dat in de afgelopen jaren “(…) het ondersteunen van initiatieven van onderop centraal stonden. Nu is het tijd deze werkwijze verder vorm en inhoud te geven”.

Op welke wijze heeft de coalitie van GemeenteBelangen en Partij van de Arbeid hier verder vorm en inhoud aan gegeven? In hoog tempo zijn de afgelopen drie jaren delen van de cittaslow-gemeente Westerwolde getransformeerd tot een geïndustrialiseerd landschap bestaande uit zeeën van zonnepanelen. Het mogen meebeslissen over de eigen leefomgeving van de inwoners wordt met de mond beleden, maar blijkt in de praktijk met voeten getreden te worden. Alle door omwonenden en natuurorganisaties ingediende zienswijzen tegen de aanleg van de diverse zonneparken worden met vuistdikke nota’s van het college weerlegd. Financieel worden de inwoners aan hun lot en de goodwill van commerciële ontwikkelaar overgelaten om als gunst een graantje mee te mogen pikken.

Berichtgeving van de NOS bevestigde op 4 februari 2021 het al langer door Ecologisch Alternatief uitgedragen standpunt dat een gemeente pas een vergunning voor een zonnepark zou moeten verlenen, als vóóraf contractueel de (financiële) belangen van de inwoners gewaarborgd zijn. Lokale energiecoöperaties zouden daarin een sleutelrol moeten vervullen. In de huidige praktijk van Westerwolde moeten commerciële ontwikkelaars na vergunningverlening zich anderhalf jaar “inspannen” om de bewoners tegemoet te komen. In de praktijk blijkt het niet te lukken om 50% van de aandelen in een zonnepark in een lokaal eigendom (lokale energiecoöperatie) onder te brengen. Na die anderhalf jaar kunnen de commerciële ontwikkelaars volstaan met het verstrekken van een soort afkoopsom in de vorm van een gebiedsfonds, wat niet in verhouding staat tot de grote opbrengsten die behaald worden met deze zonneparken. Waarna vervolgens door de inwoners jarenlang ruzie gemaakt kan worden wie dat gebiedsfonds beheert en aan welke doelen de gelden besteed moeten worden.

Ecologisch Alternatief pleit voor burgerparticipatie en is van oordeel dat vergunningverlening voor zonneparken afhankelijk gemaakt moet worden van de oprichting van lokale, kleinschalige energiecoöperaties die 50% van de aandelen van een zonnepark in eigendom hebben. De energietransitie en met name het betrekken van de eigen inwoners – wat nu niet of onvoldoende gebeurt – is een onderwerp waar de gemeenteraad een avond over zou kunnen brainstormen om tot een “betrokken en sociaal” beleid te komen voor zijn inwoners.

Ecologisch Alternatief strijdt voor een groen, diervriendelijk, duurzaam, sociaal, energieneutraal en democratischWesterwolde.