DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Lathen

Tussen 22 en 26 januari is in Lathen een blauwe Renault Combi beschadigd. De auto stond op dat moment op een openbare parkeerplaats aan de Bahnhofstraße. Op verschillende plaatsen werd het lak van de auto bekrast. De politie is op zoek naar getuigen.

Tussen 14.20 en 14.50 uur op 28 januari zijn bij een fotostudio aan de Bahnhofstraße in Lathen vijf aluminium rails gestolen. De rails waren daar even neergelegd om korte tijd later naar binnen gehaald te worden. Na een half uur waren ze verdwenen. Gezien de lengte en het gewicht van de rails moet voor het transport een groot voertuig of aanhanger gebruikt zijn.

Börger

Gisteren is bij een ongeval op de Neubörgerstraße in Börger een persoon zwaargewond geraakt. Het 57 jarige slachtoffer gleed om 14.20 uur met haar auto van de weg en kwam tegen een boom tot stilstand. Ze werd met spoed naar een ziekenhuis gebracht.

Surwold

Vannacht is bij een supermarkt aan de Hauptstraße in Surwold een poging tot inbraak gedaan. De daders namen de benen toen het alarm afging. De politie is naar hen en naar getuigen van de inbraak op zoek.

Emsland/Grafschaft Bentheim

Ondanks de massale inzet van sneeuwschuivers en strooiwagens vonden op de wegen in Emsland en Grafschaft Bentheim zaterdagavond en zondag in totaal 89 geregistreerde ongevallen plaats. In de meeste gevallen was er sprake van blikschade.

In Geeste raakte een 19 jarige vrouw lichtgewond toen zij de controle over haar Opel verloor en in de berm terecht kwam.

De verkeerspolitie van Wietmarschen-Lohne moest twintig keer binnen 24 uur in actie komen. In de nacht van zaterdag op zondag blokkeerde bij Schüttorf een gestrande vrachtwagen de autobaan A30. Gisteravond gebeurden er op de A31 ter hoogte van Lingen twee ongevallen. Een bestuurder van een Skoda Octavia botste daar op een gestrande VW Caddy. Alle betrokkenen bleven ongedeerd. Op het moment dat de politie het ongeval afhandelde zag een bestuurder van een Kia, ondanks de blauwe zwaailichten en de afzetting, te laat dat er een ongeval gebeurd was. Hij botste tijdens een uitwijkmanoeuvre tegen een dienstwagen van de politie. Hierbij raakte een agent lichtgewond.

Ook kwam de politie meerdere keren in actie voor gestrande automobilisten. Gisteravond was dit in korte tijd vier keer het geval toen om zes uur op de B70, ter hoogte van de afrit naar Nordhorn, vier vrachtwagens vast kwamen te zitten. De weg is enkele uren afgesloten geweest. Er raakte niemand gewond.

Later die avond werd op de A1, A30, 31 en 33 een rijverbod ingesteld voor vrachtwagens zwaarder dan 7,5 ton. Dit was tot 12 uur van kracht.