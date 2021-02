Naast overlast ook winters vertier

VEENDAM – Zondagmorgen leek het met een dun laagje sneeuw nog mee te vallen. Een pak tot 20 centimeter zou het in de provincie ook niet worden. Maar doordat er meer sneeuw ging vallen groeide het over de gehele dag toch aan. Met op beschutte plekken de verwachte 2- tot zo’n 5 centimeter.

Door de harde sneeuwstorm heeft het zich bij stoepranden en tussen geparkeerde auto’s opgehoogd van 12- tot plaatselijk 32 centimeter.

De gemeente Veendam had voor de gladheidbestrijding 24 uur per dag een zestal strooi-eenheden ingezet, waarop bevestigd een sneeuwploeg en zoutstrooier.

Het opvriezen van natte weggedeelten probeert de gemeente zoveel mogelijk te voorkomen. Ook voordat het gaat sneeuwen of ijzelen wordt er preventief gestrooid. Als het glad wordt worden de hoofdwegen, bus routes, de wijk ontsluitende wegen, fietspaden, bruggen en het centrumgebied gestrooid. Het uitgangspunt daarbij is dat iedereen binnen een redelijke afstand een bestrooide weg kan bereiken.

Het KNMI gaf code rood af met het advies om niet onnodig de weg op te gaan. Op de N33 was het tamelijk rustig.

Pal tegen de harde wind in was het met een passagier achterop de fiets lastig te doen. En was een jong stel gaan lopen op het fietspad langs de Industrieweg. Deze winterse omstandigheden zijn nieuw voor hen. Moeder had hun over de winter van 1979 verteld. Met hoge sneeuwduinen en Siberische kou. Met gevoelstemperaturen van tussen de -20 en zelfs tot -25 graden.

Desalniettemin was de gevoelstemperatuur van de huidige winter zondag tot -14 graden. Met name op de plekken waar de ijzige wind vrij spel heeft, en de fietser moeite heeft niet opzij te worden geblazen.

Mevrouw Joosten uit Wildervank was er met de hond op uit gegaan. “Lekker een frisse wandeling, met een beetje nostalgie.” Zij genoot er wel van. Ze wilde tot even voorbij de rotonde en dan nog een stukje Wildervanksterdallen.

Na de attent making dat er op de hoogte naar en op het viaduct er eigenlijk niet te zijn is met die harde snerpende zijwind met stuifsneeuw. Ze vertelde wel wat in haar mars te hebben en er goed op gekleed is. Maar terug zou gaan als ze het niet zou vertrouwen.

Ze was ook wel verrast nog iemand tegen te komen. In de bebouwde kom maakten later in de middag wat meer mensen een “frisse” wandeling.

Tekst en foto’s ingezonden door Henk Drenth