Noorderborgh Hypotheken & Verzekeringen begint Rabo Adviespunt Pekela

OUDE PEKELA – Noorderborgh Hypotheken & Verzekeringen en de Rabobank zijn een exclusieve samenwerking aangegaan. Vanaf 15 februari is het Rabo Adviespunt Pekela van Noorderborgh officieel geopend.

Op 1 juni 2015 sloot de Rabobank haar deuren in Oude Pekela. In 2010 was al besloten de vestiging in Nieuwe Pekela te sluiten. Vanaf nu is de Rabobank weer zichtbaar in het straatbeeld van Pekela.

Noorderborgh adviseert al jaren als tussenpersoon op het gebied van hypotheken en verzekeringen. Naast de Rabobank heeft Noorderborgh ook nog andere partners waarmee wordt samengewerkt. Hiermee blijft de onafhankelijkheid van het financiële advies geborgd. Op zowel particulier- als zakelijk gebied kan Noorderborgh altijd een passende oplossing bieden voor het financiële vraagstuk.

Beide organisaties willen actief bijdragen aan de leefbaarheid in dorpen en krimpgebieden. Mensen willen voor hun financiële zaken graag persoonlijk contact en advies dichtbij huis.

Vanaf nu kunnen nieuwe en bestaande Rabobank klanten dan ook weer met hun hypotheek en verzekeringen lokaal terecht.

U vindt Noorderborgh Hypotheken & Verzekeringen aan de Feiko Clockstraat 157 in Oude Pekela.

Ingezonden